Lady Gaga sorprenderá con reedición de Born this way, a diez años de su lanzamiento

México. Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta y es originaria de Nueva York, Estados Unidos, (1986), dará a conocer el 18 de junio una reedición especial de Born this way, su segunda producción musical de estudio.

En distintos portales de noticias, entre ellos EFE, se da a conocer tal información y se destaca que el proyecto incluirá varias sorpresas, entre ellas una nueva versión de la canción Judas, otro de los más grandes éxitos de Lady Gaga.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Universal Music ha confirmado este lanzamiento y da a conocer que se titula Born This Way The Tenth Anniversary, con los 14 temas originales y otros seis que son fruto de la reinterpretación realizada por diversos artistas "en representación y defensa de la comunidad LGBTQIA+".

Leer más: A J Balvin lo tachan de "vulgar" tras ser exhibido en Instagram orinando en la calle

Respecto a Judas, trasciende que esta versión es interpretada por Lady Gaga y por la rapera estadounidense Big Freedia, a quien se le considera una de las primeras del mundo del hip hop en abrir el debate sobre la identidad de género.

Universal Music cita en un comunicado que Big Freedia ha manifestado su alegría por colaborar en estre proyecto especial con Lady Gaga.

Para mi es una canción de amor que trata de ser engañado. Yo he tenido mis experiencias similares. ¿A quién no le ha pasado?".

Born This Way se lanzó a nivel mundial el 23 de mayo de 2011 y con temas como Marry th night o The edge of glory consiguió posicionarse rápidamente en el gusto del público y vendió más de un millón de copias en EE.UU. y Canadá a tan solo unos días de su lanzamiento.

Con tan solamente 35 años de edad, Lady Gaga es una artista de renombre mundial y además de cantante es productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda que siempre causa expectación con sus look extrovertidos y fuera de lo común.

Según Wikipedia, Lady Gaga se hizo famosa a partir de que lanzó su primer disco The Fame, en 2008, el cual incluye temas como Just dance, Poker Face y Paparazzi.

Leer más: Las enfermedades que Anel padece a sus 76 años de edad ella las dice y también de qué se operará

SUSCRÍBETE AQUÍ A DISNEY PLUS