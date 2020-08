Lady Gaga y Ariana Grande actuarán por primera vez juntas en los MTV VMAs

Estados Unidos.- La noticia que tanto habían estado esperando los Little Monsters y Arianators ya se anunció; Lady Gaga y Ariana Grande se subirán al escenario de los MTV Video Music Awards 2020 para interpretar su primera colaboración juntas 'Rain On Me', un éxito arrasador para ambas cantantes, pues lograron 8 nominaciones en la premiación.

El próximo domingo 30 de agosto será un día épico para los fanáticos de estas dos súper estrellas del pop, ya que desde el anuncio de la ceremonia estaban esperando que se confirmara que ambas cantarían juntas el tema ya mencionado.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde Ariana Grande anunció que participaría junto a Lady Gaga en los VMAs de este año para presentar el tema que alcanzó el número uno en las listas de popularidad del Billboard Hot 100 en su primera semana de lanzamiento y más de veinte millones de reproducciones en su primer día en YouTube.

Lady Gaga anuncia su participación en los VMAs

Hace algunos días se confirmó lo que se mantenía en especulaciones desde el anuncio de la premiación; la presentación de Lady Gaga, se trata de una muy esperada, pues la cantante no asistía desde 2013 a la gala y muchos ya estaban ansiosos por que se confirmara si este año acudía o no.

Fue la misma cantante quien confirmó a través de sus redes sociales que estaría presentándose en la gala con una especial presentación, lo cual tiene con las expectativas muy altas a sus fanáticos, debido a que recién sacó su nuevo disco y ha sido todo un éxito mundial.

Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones de los MTV VMAs 2020

Un éxito arrasador es el que ha tenido Lady Gaga desde el lanzamiento de su sexto material discográfico "Chromatica" el pasado 29 de mayo, con que estrenó dos sencillos; Stupid Love y Rain On Me junto a Ariana Grande, siendo este un tema que lidera en las listas de popularidad y se coloca como la colaboración favorita de este año.

Debido al éxito de ambas intérpretes han logrado liderar las nominaciones de este año en los premios MTV Video Music Awards, también conocidos como los VMAs, con nueve nominaciones cada una en distintas categorías, en las que se destacan como Video del año y Canción del año con Rain On Me.

La importante premiación estadounidense se llevará a cabo el 30 de agosto en Nueva York, según se anunció, esto sin público y sus nominaciones fueron anunciadas la tarde de este jueves 30 de julio, en donde se agregaron dos categorías diseñadas especialmente por la pandemia mundial por coronavirus, se trata de Mejor video musical desde casa y Actuación en cuarentena.

Las nominaciones de Lady Gaga:

Artista del año

Rain On Me:

Video del año

Canción del año

Mejor colaboración

Mejor pop

Mejor coreografía

Mejor cinematografía

Mejores efectos especiales

Smile:

Mejor actuación en cuarentena

Nominaciones de Ariana Grande:

Rain On Me:

Video del año

Canción del año

Pop

Colaboración del año

Coreografía

Mejores efectos especiales

Arte y dirección

Cinematografía

Stuck with you:

Colaboración del año

Video desde casa

Video del año

Los candidatos para este año en la categoría "Mejor video del año" son, además de "Rain on Me" de Lady Gaga y Ariana Grande, "Everything I Wanted" de Billie Eilish, "Blinding Lights" de The Weekend, "The Man" de Taylor Swift, "Life Is Good" de Future ft. Drake y "Godzilla" de Eminem ft. Juice WRLD.

