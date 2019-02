Lady Gaga y su millonario collar con el que acudió a los Oscar

Lady Gaga acaparó las miradas de millones de televidentes que se encontraban viendo la ceremonia de los Premios Óscar 2019 y es que la cantante llegó con un legendario collar de diamantes, que solo fue usado una vez por Audrey Hepburn, actriz de la época dorada.

De acuerdo con la página oficial de 'Tiffany & Co'. el collar pesa 128.54 kilates y está suspendido de un collar platino de diamantes con 82 piedras únicas, de acuerdo con el portal la pieza tiene un valor incalculable.

Recordemos que la interprete de 'Alejandro' ganó un Óscar en la categoría 'Mejor Canción Original' por el tema "Shallow" de la película "A Star Is Born" dinde también participa el actor Bradley Cooper.

Esto es un trabajo duro. He trabajado duro. He trabajado duro durante mucho tiempo y no se trata de ganar. De lo que se trata es de no rendirse. Si tienes un sueño, lucha por él, dijo Gaga.