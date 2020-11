Lagrimita y Costel, de regreso a la televisión mexicana

Risas, concursos, música, baile y grande sorpresas formarán parte de las diversión que arrancará carcajadas y hará disfrutar a los mexicanos una amena tarde, a cargo de Lagrimita y Costel, en su nuevo show, Me das ansias, que se transmitirá por A+.

Tras una larga ausencia de los programas mexicanos, los payasos se dijeron muy entusiasmados por volver a México y poner en alto su profesión en la televisión. Concursos, bromas, sketchs, y por supuesto, la música formarán parte importante de proyecto, en el que también participarán Isis Serrath, exparticipante de Enamorándonos, y el comediante Pepe Pelos.

Aunque muchos pensarán que ser payaso es una profesión difícil, para Lagrimita no es así, pues lo ve como un don que Dios le dio para hacer reír a la gente.

“A mí no se me hace difícil. Me gusta hacer reír a la gente, que la gente se divierta. Me gusta verlos carcajear en familia.”