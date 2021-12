La increíble cantidad que Mariah Carey gana cada año por cantar All I want for Christmas is you

México. Tras 27 años de cantar All I want for Christmas is you (Todo lo que quiero para Navidad eres tú), Mariah Carey no solamente ha conseguido fama al hacerlo, sino también excelentes ganancias.

All I want for Christmas is you es un éxito mundial en la voz de Mariah Carey y nuevamente vuelve a ponerse de moda con motivo de las navidades, pero quizá lo que pocos saben es que le reditúa buenas ganancias.

Dicha canción navideña se lanzó en el año 1994 y se ha convertido en un clásico para estas fiestas decembrinas y aunque en un principio no tuvo demasiada aceptación, poco a poco Mariah Carey se hizo de él hasta convertirse en un clásico en su discografía.

Lo anterior lo ha comentado Mariah Carey en varias entrevistas que ha dado y ha acumulado tantas escuchas que se ha convertido en una de las canciones más exitosas durante los últimos años.

Según da a conocer The Economist, dicho tema ha conseguido más de 60 millones de dólares (53 millones de euros) desde su lanzamiento, que se traduce en unas ganancias al año de 2,5 millones de dólares (2,12 millones de euros) solo por los derechos de autor.

La cifra que en cuanto a ventas globales se dispara hasta los 16 millones de dólares (14 millones de euros) es increíble, pero más el hecho de saber que Mariah Carey ha percibido más dinero por todas sus actuaciones, participaciones en medios, eventos y publicidad.

Según el medio referido, Mariah Carey se desembolsa cada año entre los 600 mil y un millón de dólares (entre 530 mil y 884 mil euros) en ganancias, por lo que genera en cuanto a la distribución, reproducción y uso de su sencillo.

Al momento All I want for Christmas is you se ha convertido en un de los temas con más récords de la historia, puesto que se ha colocado en el 12º single más vendido en todos los tiempos y la primera canción en ser un éxito después de cuatro décadas diferentes.

Además, All I want for Christmas is you, en voz de Mariah Carey, también posee 900 millones de reproducciones en Spotify y más de 680 millones en YouTube.