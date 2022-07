Lalo España habría renunciado a ser "Chespirito" por este importante motivo

México. El actor mexicano Lalo España habría desistido de interpretar a "Chespirito" en la bioserie que se prepara sobre él y todo porque Televisa lo habría convencido por un importante motivo.

La periodista mexicana Inés Moreno da a conocer que Lalo España ya no interpretaría a Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", porque Televisa le ofreció un contrato millonario para trabajar.

Moreno da a conocer en YouTube que España recibió la propuesta de Televisa para formar parte de los comediantes del mundial de Qatar y por eso no podría realizar la bioserie de "Chespirito".

Lalo España caracterizado como "El Chavo del 8". Foto Captura YouTube

"Lo van a mandar al Mundial de Qatar, va a ser parte del elenco del mundial, él es uno de los que se va al mundial, espero que no me mate por decirlo, porque no sé si se puede destapar o no”, refiere Moreno.

Tiempo atrás, España realizó algunos videos y fotografías en los que se caracterizó con varios personajes de don Roberto Gómez Bolaños, entre ellos "Chepirito", "El Chavo del 8" y "El doctor Chapatín", y en redes sociales causó furor porque su parecido era increíble.

Te recomendamos leer:

España confesó en varias entrevistas que tenía muchas ganas de encarnar en su bioserie a Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", pero al parecer esto ya no será posible, según lo da a conocer Inés Moreno en sus redes sociales.