Lalo Mora, "El rey de mil coronas", sigue luchando por su salud tras haber dado positivo a COVID-19

Lalo Mora se recupera poco a poco del Coronavirus (COVID-19); el legendario cantante del Regional Mexicano, conocido como "El rey de mil coronas", permanece hospitalizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el área de cuidados intensivos. Durante todos estos días su hijo Lalo Mora Jr. (vocalista de Los Herederos de Nuevo León), se ha encargado de dar a conocer a todo el público de su padre, cada detalle con respecto a su salud.

Lalo Mora estuvo varios días sedado y están a la espera de que le pasen los efectos. En una reciente publicación en la cuenta de Facebook de "El rey de mil coronas", su hijo escribió: "hasta hoy el rey sigue bien gracias a Dios, todavía con efectos de la sedación, pero tenemos toda la fe en nuestro señor que ya no tarde en despertar y decirnos unas palabras, como todos los que lo queremos lo esperamos, seguimos en oración, gracias infinitas a todos". Asimismo expresó que su padre está luchando por su salud:

Don Lalo Mora se ha esta recuperando favorablemente cada día, el doctor nos dice que está respondiendo muy bien y haciendo el esfuerzo por recuperarse, él sigue luchando por su salud y nosotros desde afuera como él nos lo pidió, apoyándolo con nuestras oraciones, que Dios los bendiga y les multiplique tantas muestras de cariño y sus oraciones para él.

Asimismo se informó que las radiografías de Lalo Mora han estado mostrando mejorías en la salud del cantante. El pasado martes 25 de agosto el hijo de "El rey de mil coronas" contó: "hablamos con el doctor y comenta que la radiografía de hoy salió mejor que la de ayer, todo estable sin complicaciones, que lo ve muy bien a pesar que el peligro está presente por ser una enfermedad impredecible y estamos en espera de la radiografía del día de mañana, confiando en Dios estará mejor que la de hoy, sigan pidiendo por favor por la recuperación de Don Lalo Mora, 'El rey de mil coronas'".

Al día siguiente, el miércoles 26 de agosto, junto a una fotografía con su padre, le también cantante Lalo Mora Jr., manifestó que los resultados de las radiografías de su papá van mejorando.

Vamos bien bendito Dios, espero seguir contando con su apoyo y sus oraciones como hasta hoy, gracias mil.

Lalo Mora Jr. agradece por todas las oraciones para su padre "El rey de mil coronas". Foto: Facebook Los Herederos de Nuevo León

Anteriormente al darse a conocer que Lalo Mora había dado positivo a COVID-19, su hijo compartió en sus redes sociales el video de una llamada telefónica que le hizo a su papá desde el hospital, uno de los cantantes más queridos y respetados en México. El intérprete de música norteña aseguró no temerle a la muerte: "no pasa nada hijo, no hay que tenerle miedo a la muerte, la muerte es hermana, la muerte que llegue quedito para no sentirla".

Ante las palabras de Lalo Mora, su hijo se mostró pensativo y a la vez inquieto: "no hay que pensar en eso, primeramente Dios vas a estar bien", le dijo Lalo Mora Jr, a lo que "El rey de mil coronas" le respondió: "la muerte es pareja".

