Lalo Mora, "El rey de mil coronas", ya fue extubado y siguen las oraciones para su pronta recuperación

Por algunos problemas de salud derivados del Coronavirus, el cantante de la música Regional Mexicana Lalo Mora, tuvo que ser hospitalizado y posteriormente, ingresado al área de cuidados intensivos. Tanto sus familiares como sus amigos y fans, se han unido en una cadena de oración para que el legendario "Rey de mil coronas" tenga una pronta recuperación.

En una reciente publicación en las redes sociales del cantante, su hijo Lalo Mora Jr. compartió buenas noticias sobre la salud de su padre Lalo Mora, "El rey de mil coronas". El vocalista de Los Herederos de Nuevo León manifestó: "buenas tardes querida gente seguidora de la voz y música de Don Lalo Mora, soy Lalo Jr., les informo que bendito Dios ya fue extubado y está respondiendo favorablemente".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mil y un millón de gracias de parte de la familia Mora a todos ustedes querido publico, por tanto apoyo en sus oraciones y muestras de cariño, de igual manera a los doctores y enfermeras que están atendiéndolo, aún seguimos orando para su total recuperación, esperando seguir contando con su apoyo, bendiciones mi gente, gracias.

"Que gran noticia bendito Dios, Don Lalo pronto estará cantando y deleitándonos con su voz, gracias padre Dios", "gracias a Dios y a todas las personas que están haciendo oración por su salud", "me da gusto saber que está mejor, un fuerte abrazo para su papá Lalo mora, un señorón", "es un gran gusto saber esa gran noticia, primeramente Dios pronto estará bien", "que bueno, me da muchísimo gusto que ya le hayan extubado, eso quiere decir ya está pasando el problema, gracias a Dios", son algunos de los comentarios por parte de los fans de Lalo Mora.

Los fans de Lalo Mora siguen unidos en oración para su pronta recuperación. Foto: Facebook Lalo Mora El rey de mil coronas

Anteriormente el hijo de Lalo Mora, informó que "El rey de mil coronas" estuvo varios días sedado y estaban a la espera de que le pasaran los efectos: "hasta hoy el rey sigue bien gracias a Dios, todavía con efectos de la sedación, pero tenemos toda la fe en nuestro señor que ya no tarde en despertar y decirnos unas palabras, como todos los que lo queremos lo esperamos, seguimos en oración, gracias infinitas a todos". Asimismo expresó que su padre está luchando por su salud:

Don Lalo Mora se ha esta recuperando favorablemente cada día, el doctor nos dice que está respondiendo muy bien y haciendo el esfuerzo por recuperarse, él sigue luchando por su salud y nosotros desde afuera como él nos lo pidió, apoyándolo con nuestras oraciones, que Dios los bendiga y les multiplique tantas muestras de cariño y sus oraciones para él.

Cuando se dio a conocer que Lalo Mora había dado positivo a Coronavirus (COVID-19), su hijo Lalo Mora Jr. compartió en sus redes sociales el video de una llamada telefónica que le hizo a su papá desde el hospital. El intérprete de música norteña aseguró no temerle a la muerte: "no pasa nada hijo, no hay que tenerle miedo a la muerte, la muerte es hermana, la muerte que llegue quedito para no sentirla".

Ante las palabras de Lalo Mora, su hijo se mostró pensativo y a la vez inquieto: "no hay que pensar en eso, primeramente Dios vas a estar bien", le dijo Lalo Mora Jr, a lo que "El rey de mil coronas" le respondió: "la muerte es pareja".

También te puede interesar:

J Balvin abre su corazón y revela haber perdido la esperanza, tras haberse contagiado de COVID-19

Antonio Banderas comparte una feliz noticia: ¡está curado del Coronavirus (COVID-19)!

Jóvenes provocan repunte de casos de Covid-19 en América: OPS