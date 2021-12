Lalo Mora abre Palenque Navolato 2021

Con una fiesta al estilo sinaloense que año con año se realiza pero después de dos años sin hacerse presencia en la capital del estado como es de costumbre se llevará a cabo el Palenque Navolato 2021.

En conferencia de prensa, organizadores del evento detallaron que desde hace 17 años no se hacía presencia eventos de este nivel en el municipio, el cual destacan que no sea el primero sino aseguran que vendrán muchos eventos en los siguientes años. “Hace 17 años aproximadamente no se realizaba un evento como este, estamos seguros que es el primero de muchos que se estarán realizando y esperamos que también en Culiacán se reactive los eventos presenciales”, mencionan.

La conferencia sobre el Palenque/El Debate

Artistas reconocidos del regional mexicano engalan la cartera oficial del evento en donde deleitarán a los sinaloenses con cada uno de sus éxitos que han cosechado a lo largo de su carrera artística. Entre los artistas se encuentran y las fechas de presentaciones son las siguientes:

Lalo Mora domingo 12 de diciembre

Código FN jueves 16 de diciembre

Joel Elizalde viernes 17 de diciembre

Rey Rojas (imitador de Juan Gabriel) y Tania Soto (Imitadora de Jenni Rivera) sábado 18 de diciembre

Fidel Rueda domingo 19 de diciembre

