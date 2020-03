Lalo Mora causa sensación por su consejo para prevenir el COVID-19

Con el fondo musical del icónico tema "El rey de mil coronas", Don Lalo Mora muestra a todos sus seguidores cómo deben lavarse las manos a manera de prevención del Coronavirus (COVID-19).

En el video que compartió en sus redes sociales, el cantante Lalo Mora aparece lavándose sus manos en el patio de su rancho, "lávate bien las manitas, hay que desinfectarse las manos, para evitar el COVID-19 o Coronavirus" comenta.

Al final del video de Lalo Mora se puede leer:

Cuida tu gente, cuida tu familia, cuídate tú. Tu amigo Lalo Mora te lo recomienda.

El video del ex líder de Los Invasores de Nuevo León ha causado gran sensación en redes sociales:

Le tengo más respeto a Don Lalo Mora que al 'peje'.

"el invasor mayor, el señorón Don Lalo Mora haciendo su parte, ya hizo más que el presidente de Mexico", "en Estados Unidos tienen a Schwarzenegger; en México tenemos a Lalo Mora", "no hago caso a mamá, no hago caso a mi papá, no hago caso a mi esposa ni a la policía, pero al maestro, mi divo de la voz de trueno Lalo Mora, claro que le hago segunda, a lavarse las manitas cuñao", son algunos de los cometarios en Twitter.

El Coronavirus (COVID-19) ha dejado hasta el momento más de 243 mil casos de contagio en 169 países del mundo, la mayoría (poco más de 8 mil 100 personas) en China. La cifra de decesos en todo el mundo supera los 9 mil 700 y la de los recuperados, los 84 mil 942.