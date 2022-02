Lalo Mora dice SU VERDAD sobre el acoso a mujeres grabado en VIDEO

México. El cantante regiomontano Lalo Mora por fin da su opinión sobre presuntos tocamientos a sus fans, los cuales han sido captados en videos desde meses atrás.

Don Lalo Mora dice en un video que comparte en redes que dichos tocamientos fueron "trucos de cámara", además expresa que con dicho escándalo lo que han pretendido con él es "destrozarlo".

Meses atrás se viralizaron varios videos en redes sociales en los que don Lalo aparece conviviendo de cerca con varias admiradoras y se ve que con su mano toca sus partes de enfrente.

Foto de Instagram @despiertamerica

También se ve en dichos videos que a otras féminas las besa en la boca y por eso lo criticaron bastante en redes, refiriendo que cómo podía hacer eso, puesto que el mundo estaba en plena pandemia por la COVID-19.

Otras personas refirieron en su momento que la actitud del músico era una manifestación machista y abuso de poder, sin embargo él no había expresado nada sobre el tema, sino hasta ahora.

Don Lalo, quien tiene 75 años de edad, asegura que no hizo "nada malo", pero ofrece disculpas a las mujeres en cuestión si es que se sintieron agredidas o invadidas por él.

En entrevista con diversos medios de comunicación, retomada por el canal de YouTube Así soy, el señor Mora expresa que él no tocó el busto de una mujer en una de las fotografías que se hicieron virales, sino que se trató de un "truco de cámaras".

“Yo no hice tal cosa, ¿cómo voy agarrar a una dama? y lo digo para todos, ni que no tuviera yo de dónde agarrar o a quién agarrar, mucho menos (lo haré) delante de mi público”, expresa.

Foto captura pantalla

Además, también el famoso cantante de temas como Eslabón por eslabón y Laurita Garza refiere que dichos videos difundidos en internet le afectaron emocionalmente y lloró mucho.

“Lloré yo. Y la muchacha no se quejó, querían destrozarme, que debía estar en la cárcel, pero, bendito mi padre Dios que me acaba de salvar, y que no tengo con qué pagarle, esto es un milagro. Yo estuve 15 días muerto”, cita al mismo espacio de YouTube.

Don Lalo Mora se manifiesta arrepentido por "la confusión" que se dio entorno a los referidos videos y espera que lo disculpen si consideran que cometió un error.

Leer más: ¿Adiós a Andrea Legarreta? Ventilan supuesta restructuración en "Hoy"

"Primeramente a Dios quiero pedir perdón si cometí ese error, pero no lo cometí. Y a la muchacha le pedí perdón, que si ella sabe que yo la agarré con la intención que me perdone, pero la niña jamás apareció.”