Lalo Mora ingresa a cuidados intensivos por complicaciones de Covid-19, su hijo pide desesperado una oración por él

Lalo Mora Jr, hijo de Lalo Mora de 73 años de edad, reveló en su cuenta personal de Facebook que su padre quien fue diagnosticado con Covid-19 hace unos días ingresó a la 1:00 AM a cuidados intensivos, de un hospital de Nuevo León, algo que le preocupó bastante a su primogénito, quien pidió a los fans del artista una oración para que su padre recupere la salud, por lo que el nombre de Lalo Lora se convirtió en tendencia a muy temprana hora de este sábado.

Como era de esperarse los fans del interprete El Hombre Que Más Te Amo, y El Rey De Mil Coronas recibió todo tipo de comentarios y oraciones por parte de sus fans, quienes han seguido su larga trayectoria musical desde hace años, por lo que pidieron permanecer a toda su familia unida para que no pierdan la esperanza y pueda recuperar la salud ante el Covid-19 que se le diagnosticó.

"Animo compare todos pediremos con toda fe la pronta recuperación de don Lalo quien aun tiene mucha cuerda por delante. Dios con él", "Nuestro señor Jesucristo lo cubra con su preciosicima sangre y le devuelva su salud amen en oración para él", "Mucha fe y esperanza primo Lalo Mora Jr. Lo tenemos en nuestras oraciones", "Dios es muy grande y se que no nos dejará solos. Estamos con ustedes", "Dios Misericordioso dale la Salud al Sr. Lalo Mora, Mamita María pídele a tu hijo que lo sane cúbrelo con tu manto para que sane pronto . Amén", le escribieron los internautas a Lalo Mora.

Por si fuera poco hace unos días Lalo Mora había realizado una entrevista para el canal Multimedios Digital donde reflexionó sobre su canción Entre La Vida y La Muerte, uno de sus mayores éxitos en su carrera, por lo que dijo que la similitud entre lo que está viviendo y su canción es que él seguirá viviendo, dejando en claro lo fuerte que es el cantante.

Oye pues como dice la canción Entre La Vida y La Muerte, pero aquí me voy a quedar en la vida (...) siempre he dicho entonces lo único que tenemos seguro es la muerte también vida existe la muerte", dijo Lalo Mora en una entrevista telefónica donde se le escucha muy bien y con toda la actitud para salir adelante.

Pero eso no es todo, ya que Lalo Mora Jr ha estado muy al pendiente de los fans de su padre, por lo que ha tratado de comentar todos los mensajes que le mandan por Facebook, donde él ha publicado como ha sido la evolución de Lalo Mora quien siempre se ha dado a conocer en los escenarios por ser un hombre físicamente fuerte y con un gran carácter.

Qué tal mi gente, agradezco mucho por su preocupación por la salud de mi padre, me escriben por redes ya sea Messenger, comentarios en Facebook, me llaman o por watsap como comprenderán no alcanzo a contestar o atender a tod@s una disculpa espero su comprensión de antemano muchas gracias, escribió Lalo Mora Jr antes de informar que su padre ingresó a cuidados intensivos.