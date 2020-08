Lalo Mora, tras dar positivo a Coronavirus (COVID-19), asegura no temerle a la muerte

Lalo Mora, "El rey de mil coronas", está hospitalizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León tras haber dado positivo a Coronavirus. El icónico cantante del Regional Mexicano acudió al médico tras presentar algunos síntomas y al ser sometido a los estudios correspondientes, el resultado fue positivo a COVID-19.

Tras darse a conocer que Lalo Mora tiene Coronavirus (COVID-19), su hijo el también cantante Lalo Mora Jr. (vocalista de Los Herederos de Nuevo León), compartió en sus redes sociales el video de una llamada telefónica que le hizo a su papá, uno de los cantantes más queridos y respetados en México. El intérprete de música norteña aseguró no temerle a la muerte:

No pasa nada hijo, no hay que tenerle miedo a la muerte, la muerte es hermana, la muerte que llegue quedito para no sentirla.

Ante las palabras de Lalo Mora, su hijo se mostró pensativo y a la vez inquieto: "no hay que pensar en eso, primeramente Dios vas a estar bien", le dijo Lalo Mora Jr, a lo que "El rey de mil coronas" le respondió: "la muerte es pareja".

Lalo Mora agradece todas las muestras de cariño y apoyo en estos momentos. Foto: Facebook Lalo Mora

A través de la cuenta de Instagram del cantante, esta mañana se compartió un mensaje de Lalo Mora a todos sus fans, quienes se han mostrado preocupados por la salud del cantante tras haber dado positivo a COVID-19: "buen día, ayer fue una buena noche, les pedimos mucha fe. Hoy me siento mucho mejor, agradezco sus mensajes y comentarios de apoyo y cariño".

Cabe recordar que en marzo pasado, cuando fue declarada la pandemia de Coronavirus, Lalo Mora publicó un video en sus redes sociales que se viralizó en un dos por tres, ya que el cantante de la música norteña invitaba a todos sus seguidores a llevar a cabo el adecuado lavado de manos. Dicho video tenía de fondo musical su conocido tema "El rey de mil coronas".

Lávate bien las manitas, hay que desinfectarse las manos, para evitar el COVID-19 o Coronavirus. Cuida tu gente, cuida tu familia, cuídate tú. Tu amigo Lalo Mora te lo recomienda.

En una breve entrevista que Lalo Mora tuvo con el diario Reforma desde el hospital en Monterrey, Nuevo León, manifestó que aunque la muerte es lo más seguro que todos tenemos, en estos momentos no tiene pensado morir. "Sí tengo coronavirus y la voy a librar, yo no le tengo miedo a la muerte, eso es lo único que tenemos seguro. La muerte es hermana y todos vamos para allá, nada más que se tarde un poquito, ahorita no me pienso morir, no pasa nada. la muerte es lo más seguro que tenemos".

Quiero mandar un saludo a todos mis compañeros músicos que están preguntando, gracias por llamarme a todos, para todos los que se están preocupando, para los que me quieren y los que no me quieren también, debemos de querernos todos. Toda la humanidad estamos en peligro.

