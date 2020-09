Lalo Mora venció el Covid-19; ya está en su casa recuperándose

Lalo Mora de 73 años de edad ya se encuentra en su casa tras ser extubado, por complicaciones derivadas del Covid-19, así lo informó su hijo Lalo Mora Jr en redes sociales, donde habló sobre su estado de salud después de semanas de angustia y preocupación, pues como todos sabrán su familia siempre pidió por su salud en todo momento.

Aunque Lalo Mora no ha hecho algun tipo de declaración por medio de una llamada telefonica, su hijo se ha encargado de ser su vocero oficial, pues desde el día uno le informó a todos sus fans cual era su estado de salud, el cual se complicó conforme pasaban los días, pues cuando fue entubado sus fans se preocuparon demasiado.

Tras las declaraciones del también cantante, los fans de inmediato le mandaron todo tipo de mensajes al Lalo Mora a través de su hijo, quien confesó que su padre aún sigue un poco sedado debido a todo el tratamiento que ha tomado para vencer la enfermedad.

"Sí a mi me dio covid entre al hospital ain saver que era eso June 3 ese mismo dia me entubaton y estube en coma casi 7 semanas. Ya a mas de tres meses acabo de llegar a casa esta semana y me falta mucho de reabilitacion", " valorar la vida y a tener más humildad. No a todos Dios les está dando segundas oportunidades de vida. Me alegro por la salud del Señor", le escribieron a Lalo Mora en redes sociales.