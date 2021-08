Lalo Rodríguez es detenido por estar borracho, el cantante se encontraba tirado cerca de unos contenedores de basura

Puerto Rico. El salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, de 63 años e intérprete de éxitos como "Tristeza encantada" y "Ven, devórame otra vez", fue detenido en la noche del martes en estado de embriaguez mientras caminaba por una carretera de Trujillo Alto, un municipio aledaño a San Juan, Puerto Rico.

Autoridades recibieron una llamada sobre un hombre que aparentemente se encontraba tirado cerca de unos contenedores de basura en la carretera PR-876 del mencionado municipio.

El cantante, quien en el pasado ha sido detenido por otros sucesos, fue llevado en una patrulla a una institución hospitalaria. Tras el suceso, Rodríguez dijo al noticiero que "todos están pendientes de las cosas malas", pero criticó que el pasado 18 de julio se presentó en las fiestas patronales de Río Grande (noreste) y el 25 en Guánica (suroeste) y los medios no lo reseñaron.

"De eso no se acuerdan, ¿verdad? Pues ahora cáguense en su madre, porque yo digo lo que yo veo", agregó el intérprete al reportero de Noticentro en tono molesto.

Quién es Lalo Rodríguez

Ubaldo Rodríguez Santos, nombre de pila del artista, comenzó su carrera musical a los 12 años al unirse como cantante en la orquesta Tempo Moderno. A los 16 años debutó como cantante profesional grabando su primer disco con el legendario pianista de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, titulado "The Sun of the Latin Music", el cual se convirtió en el primer álbum en obtener un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa.

Canciones como "Nada de ti", "Deseo salvaje", "Una rosa española" y "Nunca contigo" formaron parte de ese disco, Rodríguez grabó su segunda producción "Unfinished Masterpiece" (1975), seguido del disco "Fireworks" (1976) junto a la banda de Frank "Machito" Grillo.

El cantante boricua trabajó después en la producción "Tommy Olivencia Introducing Lalo Rodríguez y Simón Pérez", lo que le valió su segundo premio Grammy anglosajón, convirtiéndose en el primer cantante latino en ganar dos gramófonos.

Rodríguez después formó parte de la orquesta Puerto Rico All Star, con la cual grabó los discos "Los profesionales" y "Tribute to the Messiah".

Varios años más tarde trabajó junto al productor Frank Ferrer en el disco "Simplemente Lalo", en la que estuvieron los temas "Francisco Andante", "Si no hay material" y "Máximo Chamorro" y "Tristeza encantada", escritos por Tite Curet Alonso. Luego lanzó "Un nuevo despertar", en el que se incluyó "Ven, devórame otra vez", su mayor éxito a nivel internacional con el que permaneció por más de un año en la lista de la revista Billboard.