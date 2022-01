Estados Unidos.- La socialité estadounidense Khloé Kardashian vuelve a ser el centro de atención luego de que Tristan Thompson, su expareja y padre de su hija True, le enviara disculpas por haberla engañado y tratarla de la peor manera, lo que llamó la atención de su exesposo, Lamar Odom.

Tristan acudió a sus redes sociales para escribir un comunicado luego de recibir la prueba de paternidad positiva de su hijo con Maralee Nichols, su entrenadora personal, con quien engañó en diversas ocasiones a Khloé y aprovechó para enviarle un mensaje.

En dicho mensaje aseguró que su expareja, y madre de su hija, no se merece lo que le hizo ni mucho menos el dolor de cabeza y humillaciones que tuvo por su culpa, una noticia que de inmediato le dio la vuelta a toda la Internet y acaparó importantes titulares.

Entonces, Lamar Odom, quien fue el esposo de Khloé desde 2009 hasta 2016, se topó con uno de los titulares y decidió opinar al respecto, enviándole un mensaje a la mujer de clan Kardashian-Jenner en el que busca reconectar con ella.

Lamar Odom, el ex de Khloé Kardashian, le envía emotivo mensaje buscando regresar con ella

"De verdad no deseo más que lo mejor para ella y tengo esperanza en reconectar y hablar un día como amigos. Ella es una buena persona y se merece el mundo", se puede leer en el mensaje que escribió exjugador de baloncesto americano.

Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales tras la declaración de Odom y muchos han recordado lo mal que la pasaron durante su relación, donde hubo infidelidades de parte de él, consumo de drogas, peleas, malos tratos y hasta humillaciones.

Hasta el momento, Khloé Kardashian no se ha pronunciado sobre los comentarios al respecto, pero muchos están brindándole todo su apoyo a través de las redes sociales, enviando los mejores mensajes para que pueda salir adelante ante la situación y motivándola a no volver con su ex como varias veces lo hizo.

