Lambda García asegura que no terminó con Polo Morín por terceros

Lambda García decidió hablar una vez más sobre su ruptura amorosa con el también actor Polo Morín, para dejar muy en claro que su noviazgo no terminó por culpa de "terceros" (infidelidad) como ha publicado anteriormente la revista TVNotas.

"No tengo que andarles diciendo si es verdad, o más bien, ya saben cómo son ese tipo de publicaciones: por más que uno desmiente, se hace más grande", comentó Lambda García en una entrevista para TVyNovelas.

Yo no quise meterme a mis redes sociales ni hacer un “en vivo” o una conferencia, porque al final de cuentas, ustedes lo saben, que todo lo que se dice es basura, es falso.

"Yo estoy solo, soltero y no fue por terceros", recalcó el joven actor.

Supuestamente Lambda le fue infiel a Polo Morín con su mejor amigo Luis Carlos Muñoz. Una presunta persona cercana a la ahora ex pareja dijo a TVNotas: "Polo fue quien tomó la decisión de terminar, si por Lambda hubiera sido, seguirían juntos, pero sólo en apariencia, porque siempre engañó descaradamente a Polo, y éste lo perdonaba porque pensaba que iba a cambiar. De los seis años que duraron, al menos cuatro lo engañó. Parecía que llevaban una relación hermosa, pero Polo sufrió mucho porque pensó que Lambda cambiaría y eso nunca pasó".

Al respecto Lambda García señaló: "no fue por quien dicen que fue de hecho, mi mejor amigo y yo nos reíamos al respecto".

El actor se encuentra bien en estos momentos, enfocado en sus proyectos actorales. "A final de cuentas, cuando el amor se termina, cuando tú decides terminar una relación, eso sólo compete a dos personas. No he hablado con nadie más. Insisto, cuando uno termina una relación, termina bien, contento, con una madurez o una inmadurez, cada quien".

He decidido no hablar más del tema, darle vuelta a la página. Es lo que se debe hacer en estos casos.

Luego de los rumores de la supuesta infidelidad, el actor y host Luis Carlos Muñoz fue atacado en redes sociales, por ser el presunto causante de la ruptura entre Polo y Lambda. Ante esto Polo Morín salió en su defensa vía Twitter hace unas semanas: "sé que dije que no volvería a hablar del tema, pero no me gustan las injusticias. Solo quiero aclarar que Luis es una gran persona, íntegra y un gran amigo, o están culpando de algo que él no hizo. Mucho amor y paz para todos".

Este acto de Polo fue agradecido por el mismo Luis Carlos.