Lambda García confiesa que le han puesto y ha puesto "los cuernos", ¿a Polo Morín?

Lambda García se sinceró y confesó que ha sido infiel y le han sido infiel. Asimismo el joven actor habló un poco de la nueva relación amorosa que tiene hoy en día con el cantante Luja Duhart, ex participante del programa "La Voz México", donde tuvo como coach al cantante español Miguel Bosé.

Fernando Lozada y Lambda García estuvieron de invitados en el programa de YouTube "Pinky Promise" de Karla Díaz, integrante de la agrupación JNS, donde respondieron a varias preguntas que el público les hizo. "Te han puesto el cuerno", le preguntaron al ex novio del también actor Polo Morín, a lo que respondió: "si me lo han puesto y si lo he puesto".

Yo si de chavito y si más adulto, lo que yo digo es que hay procesos emocionales y procesos de inteligencia emocional en unas personas, ahorita a mis 33 años (de edad) no tengo necesidad de estar poniendo el cuerno porque ya ni me emociona, ya no tengo este apetito sexual irreverente.

Lambda García manifestó que hoy en día si está con alguien en una relación amorosa, es porque quiere establecer una relación con esa persona, "porque veo un futuro con alguien, tengo muchos pros, si lo puse (el cuerno), si me lo pusieron, si entendí que es lo que no quiero hacer, si entendí que es lo que no quiero en una relación y ya que lo puse y me lo pusieron, entendí en donde estoy parado yo".

Desde hace un tiempo Lambda García tiene una relación amorosa con Luja Duhart, con quien se visualiza muchos años a su lado. En sus respectivas redes sociales, ambos comparten varios de los momentos que pasan juntos.

Hoy en día, en la relación que estoy empezando, por decirlo así, evidentemente está todo poca madre y yo me veo con esa persona muchos años de mi vida, me llena muy bonito y me llena de una forma increíble.

Cabe recordar que Lambda García y Polo Morín terminaron su noviazgo en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte de Lambda. En repetidas ocasiones el actor ha manifestado que Polo y él no terminaron por terceras personas. "No tengo que andarles diciendo si es verdad, o más bien, ya saben cómo son ese tipo de publicaciones: por más que uno desmiente, se hace más grande", mencionó en una entrevista con TVyNovelas, sobre los rumores que publicaban otras revistas de espectáculos.

Supuestamente Lambda le fue infiel a Polo Morín con su mejor amigo Luis Carlos Muñoz. El año pasado una presunta persona cercana a la ahora ex pareja dijo a TVNotas: "Polo fue quien tomó la decisión de terminar, si por Lambda hubiera sido, seguirían juntos, pero sólo en apariencia, porque siempre engañó descaradamente a Polo, y éste lo perdonaba porque pensaba que iba a cambiar. De los seis años que duraron, al menos cuatro lo engañó. Parecía que llevaban una relación hermosa, pero Polo sufrió mucho porque pensó que Lambda cambiaría y eso nunca pasó".

Al respecto Lambda García señaló: "no fue por quien dicen que fue de hecho, mi mejor amigo y yo nos reíamos al respecto. A final de cuentas, cuando el amor se termina, cuando tú decides terminar una relación, eso sólo compete a dos personas. No he hablado con nadie más. Insisto, cuando uno termina una relación, termina bien, contento, con una madurez o una inmadurez, cada quien".

Polo Morín pide a sus seguidores que no le pregunten por su ex Lambda García.

