Lambda García confirma ruptura amorosa con Luja Duhart: "uno no es profeta de su propio destino"

Luego de los rumores, el actor Lambda García hizo uso de sus redes sociales para confirmar que su relación amorosa con el cantante Luja Duhart, había terminado. El también conductor del programa Hoy, dejó muy en claro que lo expresado en un video que publicó en su cuenta de Instagram, sería lo único que comentaría al respecto. Asimismo pidió mucho respeto y empatía para ambas partes.

Lambda García quien ha participado en telenovelas como "Señora acero" en Telemundo", "La reina soy yo" en Televisa y muchas más, mencionó que cada persona vive un duelo a su manera. En su caso tras las ruptura amorosa de su novio Luja ha estado viajando y en compañía de su familia y amigos más cercanos; de igual manera ha estado muy enfocado en su trabajo.

Aunque en los pasados meses se les vio muy enamorados a través de redes sociales, el actor originario de la Ciudad de México y ex novio del también actor Polo Morín, contó que llegó un momento en su relación donde debieron hacer una pausa, darse un tiempo para saber con exactitud cuál sería el destino de su noviazgo. Al pasar ese tiempo que se dieron, ambos tomaron la dolorosa decisión de ponerle punto final a su bella historia de amor.

Se tomó la decisión en terminar la relación, no es algo que haya estado en los planes de nadie, no es algo que haya estado viviendo en la cabeza ni rondando en la cabeza, simplemente pasan cosas, pasaron así las cosas, uno no es profeta de su propio destino.

Apunto de romper en llanto, Lambda García reconoció estar viviendo un mal momento por la decisión que se tomó. "Sí les voy a decir que sí estoy muy triste, sí les voy a decir que son muchas cosas que están pasando, pero bueno, ¿qué les digo? así se decidieron las cosas por un bien común".

El joven actor mexicano resaltó que su noviazgo con Luja Duhart (quien formó parte de "La Voz México" en 2012, teniendo como coach a Miguel Bosé), ha sido el mejor que ha tenido. Lambda García manifestó que se marchaba de esta relación amorosa diciendo cosas hermosas. "Lo voy a decir, a lo mejor es muy atrevido decirlo, pero lo voy a decir, es una de las relaciones más hermosas o la relación más hermosa que he tenido, la relación con más amor, la relación con más cariño".

Lambda García recibe muestras de apoyo de parte de sus fans

De acuerdo con las palabras del conductor de televisión ambos se aman, sin embargo, son caminos diferentes, son cosas diferentes en cada cabeza.

Habiendo dicho eso, lo único que les puedo decir es: amen muchísimo, nunca tengan miedo de amar, nunca tengan miedo a demostrar afecto nunca. Siempre deben de estar con la cabeza en alto, amándose muchísimo ustedes, siendo lo más felices que se pueda.

Estos son algunos de los comentarios de parte de sus fans, al dar a conocer su separación de Luja: "se les agradece que nos hicieron vivir una gran fantasía en esta relación, excelentes seres humanos", "se veían tan felices juntos", "ánimo, todo pasa por algo, si el destino los quiere juntos, los volverá a juntar ❤️", "espero la gente no empiece a sacar conclusiones de quién tuvo la culpa y así, a veces nadie tiene la culpa, solo no se dio, no es el momento, mucho amor para los dos", "un abrazo muy fuerte, las separaciones más difíciles son aquellas donde aún hay mucho amor, pero el amor no es suficiente cuando se tienen caminos diferentes".