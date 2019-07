Lambda García habla de la supuesta infidelidad a Polo Morín

Polo Morín confirmó hace unos días a través de sus redes sociales haber terminado su noviazgo con el también actor Lambda García. Sin dar detalles de los motivos que los llevaron a terminar su bonita relación amorosa, Polo pidió a sus seguidores que no le preguntaran más por su ahora ex novio.

"De la manera mas respetuosa les quiero pedir que no me pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada. Eso ya se terminó, y pido respeto a mi duelo y mi proceso, de la misma forma en que pido respeto para su nueva relación. Gracias", comentó Polo Morín.

Con estas palabras Polo Morín daba a entender a la vez que Lambda García estaba ya en otra relación.

Los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Lambda García a Polo Morín no se hicieron esperar. Aunque el actor siempre ha mantenido su vida privada al margen de los reflectores, en su cuenta de Twitter se refirió a dichos rumores que lo han señalado de infiel.

Buenos días!!! Jajajaja hoy despierto con noticias que ni yo sabia! #quecosa chav@s... vuelvo a repetir: NO crean toda la basura que se dice/publica ����. Pd: tengo que cuidarme de mi mejor amigo y de mis “fuentes cercanas”. #not �� — Lambda García (@lambgarcia) July 2, 2019

Ante de que Polo Morín publicará ese tuit en el que pedía ya no le preguntaran por su relación con Lambda, en sus Stories de Instagram confirmaba estar soltero. En la función de preguntas y respuestas cuestionaron al actor: "¿tienes pareja? a lo que respondió: "solterito y feliz".

Polo Morín sorprendió a sus fans con sus respuesta. Foto: Instagram Stories @polo_morin

De igual manera otro de sus seguidores manifestó: "como que no tienes pareja ¿pero por qué?, si estas bien pinche guapo", a lo que Polo respondió con una expresión que ni él mismo se lo explicaba.

El actor Polo Morín se encuentra enfocado en sus nuevos proyectos. Foto: Instagram Stories @polo_morin

Cabe recordar que en abril pasado Lambda García publicaba por primera vez una fotografía junto a Polo, causando gran furor entre sus miles de followers. "No te metas con los chicos geniales", expresó en su post.

La relación de Polo Morín y Lambda García se dio a conocer a fines de 2016, cuando un hacker filtró en internet una serie de fotografías personales de los actores; ante esto Polo dio la cara: "yo soy una persona que tiene una vida personal, yo trato mucho de separarla de la vida profesional y nunca he rendido cuentas de mi vida personal. Me parece bastante importante pedir respeto a la gente para todos”, resaltó el actor.