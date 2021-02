Lambda García quiere ser padre y estaría dispuesto a rentar un vientre

México. El actor Lambda García asegura en entrevista con varios medios en Ciudad de México que sí le encantaría se padre, tener hijos y estaría dispuesto a rentar un vientre, aunque esto no es algo que quisiera hacer de momento, sino en un futuro no muy lejano.

Lambda García, originario de Ciudad de México y quien participa como conductor en el programa de televisión Hoy, confiesa que le encantaría casarse y también ser papá y espera contar con la ayuda de una amiga o conocida para tener hijos.

Yo me veo casado, me veo feliz, me veo con hijos. No ahorita porque la economía está bastante complicada y creo que para que tengas hijos debes tener la suficiente ‘sustentabilidad’ para poder darle lo que quieres a tus hijos”,