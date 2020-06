Lambda García se queda sin dinero, tras ser víctima de estafa

Lambda García, actor y conductor mexicano, quien debutó en lo primero en la telenovela Se busca un hombre, en 2006, hace público en el programa Ventaneando que fue víctima de una estafa y perdió casi todos sus ahorros.

Lambda García, quien trabaja actualmente como conductor en el programa de televisión Hoy, comparte que depositó su confianza en una persona y le entregó dos millones de pesos, los cuales no ha podido recuperar.

Una publicación compartida de Lambda Garcia (@lambgarcia) el 15 May, 2020 a las 4:58 PDT

Durante 2019, García, originario de Ciudad de México, recibió la propuesta de un allegado a su familia para invertir sus ahorros, y tras visualizar un panorama de éxito, creyó en él.

Pese a que la operación se hizo bajo un contrato notariado, y tras haber entregado dos millones de pesos, Lambda poco a poco comenzó a ver mal las cosas y le quedaron mal con los depósitos, relata él.

Pedí mi dinero de vuelta, ya no quería seguir con la inversión, comencé a enojarme y la persona me dijo que no se iba a poder sino hasta a final de mes."