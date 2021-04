Lana del Rey desata burlas por la portada de su nuevo disco

Estados Unidos.- Con poco más de un mes del lanzamiento de Chemtrails over the Country Club, el sétimo álbum de estudio de la cantante estadounidense Lana del Rey, llega una buena noticia para sus fans, pues ha revelado la fecha de lanzamiento de su octavo disco, que antes fue anunciado como Rock Candy Sweet, pero no todo ha sido color de rosa.

Resulta que la cantante había dado a conocer previo al lanzamiento de su séptimo disco que el octavo ya estaba listo y saldría el mismo año, lo que emocionó al máximo a sus fanáticos, pero este miércoles que ha revelado su portada todos se han quedado sorprendidos, pues los juzgan de "mala calidad" y ser muy "básico".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lana del Rey fue acusada por algunos usuarios de Internet de haber hecho ella misma la supuesta portada de Blue Banisters, su nuevo disco que antes llevaría por nombre Rock Candy Sweet y la denominan como un trabajo de baja calidad, motivo por el que se ha vuelto tendencia en todas las redes sociales y ha desatado todo tipo de reacciones.

Leer más: Laura Bozzo y Lolita Cortés cara a cara, la discusión fue inevitable: usted no tiene que estar aquí

Con la intención de sorprenderlos, la compositora estadounidense compartió este miércoles la portada de su nuevo disco y la fecha de lanzamiento, que será el 04 de julio, fecha que coincide con la conocida fiesta del Día de la Independencia en el país y muchos consideran que podrá haber un cambio de planes de última hora.

A través de Twitter Lana compartió una fotografía de la supuesta portada de su disco Blue Banisters en la que vemos una imagen cercana en colores cálidos, unas líneas blancas a un lado, esquineros del mismo color, comillas y el título en color azul con detalles verdes, lo que no fue para nada el agrado de sus fans.

Album out July 4th

BLUE BANISTERS pic.twitter.com/q37PDKeyy5 — Lana Del Rey (@LanaDelRey) April 28, 2021

La investigación inició de inmediato y se dieron cuenta que la fotografía no es otra que la que publicó hace varios meses en su cuenta de Instagram, pero en blanco y negro, pero con algunas ediciones que afirman hizo en la aplicación de PicsArt y las reacciones no se hicieron esperar.

Tras revelar la portada de su nuevo disco, Lana del Rey ha recibido todo tipo de críticas y comentarios, ya que lo encuentran muy básico para el material discográfico. En Twitter se ha desatado una ola de memes y reacciones; algunos recrean las portadas de famosos álbumes de otras cantantes con este mismo estilo y otros simplemente defienden su trabajo y dedicación.

Leer más: Dania Méndez fuego total con baile caluroso para sus fans

Hasta el momento Lana del Rey no ha salido a aclarar si esta será la portada de su nuevo disco o es sólo un adelanto para que sus fanáticos sepan un poco más sobre este y comiencen a emocionarse, pero será cuestión de tiempo para saber que ha preparado la cantante, pues el lanzamiento será a tan sólo meses de su reciente disco.