Lana del Rey escribe canción ante los lamentables tiroteos

La cantautora estadounidense Lana del Rey lanzará una nueva canción titulada que compuso ante los recientes y lamentables tiroteos en varias ciudades de Estados Unidos. La canción llevará por nombre Looking for America.

Una parte el nuevo tema de Lana de Rey dice: "sigo buscando mi propia versión de Estados Unidos, una sin el arma, donde la bandera pueda ondear libremente, sin bombas en el cielo, solo fuegos artificiales cuando tú y yo nos estrellamos, es tan solo un sueño que tengo en mi mente". La también modelo es acompañada en la guitarra por el productor Jack Antonoff.

En una publicación en sus redes sociales Lana del Rey expresó: "sé que no soy una política y no me excuso por tener una opinión, pero en vista de todos los tiroteos masivos y los tiroteos consecutivos de los últimos días, que realmente me afectaron a nivel celular, solo quería publicar este video que nuestra técnica Laura tomó hace 20 minutos".

Espero que te guste, estoy cantando amor en los coros que grabé esta mañana. La voy a llamar 'Looking for America'.

El pasado fin de semana un tiroteo dejó 22 muertos y 24 heridos en un Walmart con gran afluencia de hispanos en El Paso, Texas, y otro tirador acabó con la vida de nueve personas en una masacre en Dayton, Ohio.

Lana del Rey, conocida por su pop barroco melancólico y sus historias de amor desafortunado, lanzará su sexto álbum titulado "Norman Fucking Rockwell" el 30 de agosto.

El pasado lunes Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que los tiroteos masivos en Texas y Ohio fueron “ataques nefastos” y “crímenes contra toda la humanidad”. En un discurso televisado al país, el mandatario condenó “el odio racista” del atacante de El Paso y aseveró que todos los estadounidenses “deben condenar el racismo, los prejuicios y el supremacismo blanco, son la enfermedad mental y el odio los que halan el gatillo, no la pistola".

Añadió que el Departamento de Justicia propondrá legislación para castigar con la pena de muerte a quienes perpetren crímenes de odio o masacres. Horas antes en Twitter Trump pidió “fuertes revisiones de antecedentes” para quienes quieren comprar armas pero no aclaró qué tipo de ley él respaldaría.