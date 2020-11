Lanza RBD el tema Siempre He Estado Aquí y las redes estallan

Los fans de RBD cada vez más están emocionados por el reencuentro de RBD, por lo que poco a poco han lanzado sorpresas en redes sociales, y una de ellas fue el haber lanzado este martes el tema Siempre He Estado Aquí, el cual volvió locos a los fans de esa generación, pues nadie se imaginó de la existencia de dicho material inédito.

Hasta el momento el tema lleva más de 400 mil reproducciones en YouTube y los comentarios de nostalgia y felicidad abundan en el video, pues desde hace años los fans de RBD deseaban música de ellos, por lo que la agrupación les dio una gran sorpresa, tras doce años de espera total.

"Sinceramente volverlos a escuchar me hace llorar. Años soñando con algo así con volver a decir RBD. Amo a cada uno de sus integrantes y me recuerda todo lo que siempre me hicieron sentir", "Vamos a callar bocas de los haters que dicen que RBD esta muerto", "Desde que salio anoche no dejó de escucharla, solo los que amamos rbd entendemos esta emoción!", escriben los fieles fans de RBD.

En redes sociales los integrantes de la banda, le han dado publicidad al tema, pero lo que puso tristes a muchos de ellos es que ni Dulce María, ni Alfonso Herrera, forman parte del tema musical, pues ellos desde un principio habían dicho que no se integrarían por diversas razones.

Todos saben que estoy embarazadísima, no puedo hacer ahorita un concierto porque me cansó literal de estar parada o sentada, o sea me cuesta respirar realmente es algo que no podría llevar a cabo no y aparte a mi me gusta, pues hacer las cosas al cien por ciento y ahorita no es algo que pudiera hacer y ahorita entre la pandemia y el embarazo es difícil, dijo Dulce María.