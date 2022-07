Lanzan avance de la bioserie de María Félix y el público queda encantado

La bioserie de María Félix está a nada de estrenarse y será interpretada por Sandra Echeverría de 37, como se ha venido diciendo desde hace tiempo, es por eso que ya fue lanzado un tráiler de dicho proyecto encabezado por la productora Carmen Armendáriz quien desde hace años estaba planeando esta historia.

Dicha historia es parte de Televisa Univision y será transmitida por la plataforma ViXPlus el 21 de julio en Estados Unidos y México, donde se mostrará parte de la infancia de María Félix, de la que se sabe muy poco, pero sin duda alguna fue muy controversial, ya que en algunas entrevistas reveló que en efecto no fue nada fácil vivir en una familia muy tradicional.

Por si fuera poco, la trama muestra no solo como la Doña tuvo que llevar una disciplina autoritaria por parte de su padre, sino que también veremos como le ofrecen pertenecer a la llamada Época de Oro del cine mexicano, la cual le dio fama mundial, convirtiéndola en toda una leyenda hasta el día de hoy.

Además, se muestra en una de las escenas como la guapa Sandra Echeverría quien tuvo que estudiar detalladamente los modismos de María Félix, fue caracterizada en las últimas etapas de su vida, donde para muchos de sus fans fue una mujer muy adelantada para la época, además de ser ambiciosa, ya que no era secreto el amor que tenía por las joyas y sus lujosos viajes por todo París.

"Ni parece que es producida por Carmen Armendariz, me sorprendió", "Ella no me gusta como actriz hasta ahora ni he visto un personaje que me conecte con ella pero creo que ya llegó se ve exquisita", "Mortal y me encanta ella Sandra como actriz", "Para quienes critican antes de ver, deberían dar la oportunidad. Hay que acordarse que nadie quiere ser MF sino hacerle un gran homenaje! Ya quiero que empiece yáaaa!!", escriben las redes.

Cabe mencionar que ya se han hecho adaptaciones sobre la vida de María Félix en el pasado, pero se espera que esta arrase con todo, pues mostraría detalladamente como fue la historia de la guapa mujer.