Lanzan emocionante primer adelanto de House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones

El primer adelanto oficial de House of the Dragon ha sido lanzado esta mañana por HBO; se trata de la nueva serie spin-off de Game of Thrones que contará la historia de todo lo que antes sucedió en la serie, específicamente alrededor de la casa Targaryen, los antiguos gobernantes de Poniente.

La historia se sitúa 200 años antes de la caída del trono, mostrando brevemente escenas del pasado que han dejado a todos con ganas de ver más de esta increíble producción, donde se vuelve a ver el famoso trono y anuncian que llegaría en 2022 para HBO Max.

Esta nueva serie se enfocará en la caída del poder de la Casa Targaryen, la cual llegó a dicha posición gracias a los dragones, sin embargo, sobre estos no se ve nada en el primer adelanto, pero supuestamente habrá en abundancia.

Hace algunos años se confirmó que la serie House of the Dragon estaba en desarrollo, el primer spin-off de Game of Thrones, y su estreno está previsto para el próximo año, basándose en el libro "Fuego y Sangre" de la saga de Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin.

El reparto de la nueva serie de HBO Max incluye a estrellas como Paddy Considine, Matt Smith Steve Toussaint, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans y Olivia Cooke, que darán vida a los más importantes miembros de la familia Targaryen.

