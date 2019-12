Lanzan increíble primer adelanto de Wonder Woman 1984

La tarde de este sábado 7 de diciembre, Gal Gadot causó revolución en redes sociales al publicar el primer adelanto oficial de la nueva película Wonder Woman 1984 y anunció que el tráiler completo llegará el día de mañana, 8 de diciembre.

La actriz reveló que el primer avance completo de la película será estrenado en CCXP en Brasil y estará disponible en línea momentos más tarde.

Por ahora deja que sus fanáticos se emocionen con un avance de lo que se viene en la secuela de Wonder Woman, y se mostró a la super heroína en acción por allá en la década de 1980 y se aprecia también a Maxwell Lord, el villano interpretado por Pedro Pascal.

La mejor parte del adelanto es el momento en que Diana saca una bala de una pistola y la golpea con sus poderosas pulseras hacia la amenaza que está enfrentando, además de tener una estética más colorida y un lazo más elegante al anterior.

Este filme se sitúa en la década de 1980, cuando Wonder Woman se enfrenta a un enemigo totalmente nuevo: The Cheetah. Tal y como se anunció previamente, la película contará con increíbles participaciones como: Kristen Wiig como The Cheetah, además del ya mencionado Pedro Pascal y Chris Pine regresa como Steve Trevor.

Wonder Woman 1984 se ha convertido en una de las películas más esperadas por los fanáticos del DC Comics y se estrenará en cines el 5 de junio de 2020.