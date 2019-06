Lanzan nuevo tráiler de "Once Upon a Time... in Hollywood"

Este jueves 27 de junio ha sido lanzado un nuevo tráiler de "Once Upon a Time... in Hollywood" (Érase una vez... en Hollywood), el noveno filme del director Quentin Tarantino a menos de un mes de su estreno en Estados Unidos.

Se trata de una de las películas más esperadas para este 2019, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt como protagonistas. En resumidas cuentas, veremos a Rick Dalton, una ex estrella de películas del Viejo Oeste (DiCaprio), junto a su doble de acción, Cliff Booth (Pitt), buscando alcanzar el triunfo in Hollywood.

Es 1969, el tiempo del fulgor hippie y el inicio del horror mediático de los asesinatos de "La Familia Manson", cuya primera víctima fue la actriz Sharon Tate (interpretada por Margot Robbie), esposa del director Roman Polanski. El líder de "La Familia" autora de asesinatos seriales, Charles Manson, aparece interpretado por Damon Herriman.

AYÚDANOS. Da click a la estrella de Google News y síguenos

En este nuevo tráiler, probablemente el último antes del estreno del filme, vemos una serie de escenas alternadas en una duración de 1:30 minutos que no revelan grandes detalles pero sí alimentan los deseos de ver la que será la penúltima obra de Tarantino, quien desde los inicios de su carrera como cineasta ha declarado que sólo haría 10 películas.

El elenco, además, está integrado por grandes figuras como Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Dern, Damian Lewis y el recientemente fallecido Luke Perry.

"Once Upon a Time... In Hollywood" se estrenará en Estados Unidos el 26 de julio de 2019, y llegará a las salas de cine mexicanas casi un mes después, el próximo 16 de agosto.