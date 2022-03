Lanzan piñata de Eduin Caz, de Grupo Firme, y ahora todos la quieren tener

Grupo firme y cada uno de sus integrantes han causado furor entre el público, no sólo por ser tan talentosos, sino por su personalidad tan única y ocurrencias. Actualmente, son la agrupación preferida de música regional mexicana.

Y Jhonny Caz , el hermano del cantante, no se quedó atrás, pues le hicieron su propia piñata con un atuendo negro con saco de animal print de cebra, una botella de tequila y un look muy alocado.

Pero no sólo eso, también lució una cabellera tricolor; azul, verde y negro, con ese corte que ya lo caracteriza. De inmediato los comentarios al respecto no se hicieron esperar, algunos se mostraron emocionados por la piñata, pero otros reprobaron la acción de la piñatería.

Gilberto Coronel Periodista Web

