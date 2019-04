Lanzan primer tráiler de Sonic the Hedgehog

El día de hoy Paramount Pictures lanzó el primer tráiler de la película de Sonic the Hedgehog, el live-action inspirado en el personaje que llevó a la cima a SEGA con sus míticos videojuegos.

En este primer tráiler podemos apreciar con mayor detalle a Sonic, el famoso erizo azul con su nueva apariencia, misma que desató polémicas tras ser revelada el mes pasado.

Sonic the Hedgehog está dirigida por Jeff Fowler, quien ya ha trabajado como animador en filmes como Where the Wild Things Are, de Spike Jonze.

Ben Schwartz es quien le da voz al icónico personaje. Pero algo que llamó la atención de todos es la actuación del gran Jim Carrey, quien regresa a este tipo de comedia encarnando al malvado doctor Ivo Robotnik (Dr. Eggman), el clásico y principal enemigo de Sonic.

Jim Carrey interpretará a Dr. Eggman, el némesis de Sonic. Foto: captura de tráiler.

En el video, de aproximadamente tres minutos, se planeta la historia: la aparición de Sonic, cuyo despliegue de energía causó un apagón masivo en EU, alertó al Gobierno, que al desconocerlo lo considera una potencial amenaza.

Pero pronto intuímos que la amenaza en realidad es otra y es Sonic quien debe pararla. Fue así que las autoridades contrataron al maléfico doctor con el fin de capturar al escurridizo erizo azul.

En su aventura, Sonic conoce a un sheriff, interpretado por James Mardsen, que lo ayudará y acompañará a lo largo de esta película. También veremos en acción a Tika Stumpter y Adam Pally.

La adaptación al cine del famoso erizo azul en formato live-action ha sembrado el descontento en muchos fans de SEGA, que consideran que dista mucho de su clásica apariencia. Sin embargo, para otros, esta nueva versión de Sonic no deja de ser caricaturizada y conservar la esencia del icónico personaje.

Sonic the Hedgehog se estrenará en cines el 9 de noviembre de este año.