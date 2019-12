Lanzan primer tráiler oficial de Wonder Woman 1984

La tarde de este domingo fue revelado el primer tráiler oficial de Wonder Woman 1984, la esperada secuela de Wonder Woman por DC Comics en CCXP en Brasil y con Gal Gadot como la protagonista.

La historia de la secuela se desarrolla en el año 1984 a diferencia de la primera película de la gran superheroína de DC Comics que se desarrolló en 1918.

Entre los personajes que más destacaron se encuentran Kristen Wiig como Cheetah, villana de este filme y la aparición de Chris Pine como Steve Trevor.

Con Patty Jenkins de nuevo como directora, la cinta viaja hasta los años 80 y utiliza la canción Blue Monday del grupo británico New Order como banda sonora del tráiler que ya circula por todo Internet con mucha emoción para sus fanáticos.

Wonder Woman 1984 se sitúa en la década de 1980, cuando Wonder Woman se enfrenta a un enemigo totalmente nuevo: The Cheetah. Tal y como se anunció previamente, la película contará con increíbles participaciones como: Kristen Wiig como The Cheetah, además del ya mencionado Pedro Pascal y Chris Pine regresa como Steve Trevor.

La secuela de la película Wonder Woman se ha convertido en una de las películas más esperadas por los fanáticos del DC Comics y se estrenará en cines el 5 de junio de 2020.