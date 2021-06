Lanzan tráiler de Only Murders in the Building con Selena Gómez

Estados Unidos.- Tal y como se había pronosticado, Hulu ha lanzado el tráiler de la serie Only Murders in the Building, donde veremos de nueva cuenta en acción a Selena Gómez tras años sin participar en proyectos de actuación.

Este martes, la plataforma de streaming sorprendió a todos al lanzar el primer adelanto de esta serie que tanta intriga ha causado, develando que será el próximo 31 de agosto cuando se estrene a en los países que tienen acceso a Hulu.

Only Murders in the Building cuenta con un trío de protagonistas de lujo, hablamos de Martin, Martin Short y Selena Gómez, que interpretarán a tres desconocidos que comparten una obsesión con delitos reales y de repente se involucran en uno de ellos.

En el primer adelanto de la serie estadounidense se aprecia a tres vecinos conociéndose, posteriormente para involucrarse en un crimen real que los aventurará a un mundo de investigación, teorías y locuras, mostrando cómo es realmente su obsesión.

El tráiler está de impacto, señalan los seguidores de Selena Gómez, quienes están muy contentos de volverla a ver actuando y se destaca una de las escenas en las que se le puede ver a la cantante con un objeto punzante en la mano y parece apuñalar a alguien.

Después de años alejada del mundo de la actuación y enfocada por completo en el mundo de la música, recientemente en el sector empresarial, Selena Gómez regresa con todo para mostrar sus dotes de actriz y probablemente abrirle la puerta a futuros proyectos en el ámbito.