Lanzarán inédita colaboración entre Lupillo y Jenni Rivera

A 8 años del trágico e inesperado fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, continúan surgiendo canciones del baúl de producciones de la familia Rivera, pues anunciaron por medio de la cuenta oficial de la Diva de la Banda que lanzarán una colaboración inédita con su hermano, Lupillo Rivera, conocido como el Toro del Corrido.

La familia sigue sorprendiendo a los fanáticos de la intérprete de temas como "De contrabando", "Se las voy a dar a otro" y "No me pregunten por él", pues no es la primera vez que publican una canción inédita de la cantante, la primera que salió a la luz fue "Aparentemente bien" un tema que enloqueció a sus seguidores y ahora anuncian "Que me entierren cantando".

Además de la gran sorpresa que se llevaron por el tema, quedaron atónitos ante el anuncio que es una colaboración con su hermano, debido a que en algunas ocasiones puede resultar un tanto sentimental que cantantes hagan este tipo de grabaciones, principalmente para los fieles seguidores de los intérpretes.

Recientemente el nombre de la Diva estuvo en la mente de muchos, esto luego del trágico accidente aéreo en el que falleció la leyenda de la NBA Kobe Bryant, junto a su hija Giana Marie de 13 años y siete personas más. Esta dura noticia hizo recordar a los hijos de Jenni aquel desafortunado 9 de diciembre de 2012 en que sucedió el accidente que acabó con la vida de su madre.

Mike, hijo varón mayor de Jenni, compartió un extenso mensaje en donde señalaba una impactante coincidencia entre su madre y el jugador, asimismo, Chiquis compartió por medio de sus historias de Instagram su sentir ante el triste deceso de Kobe, su hija y los tripulantes del helicóptero en el que viajaban, asegurando que revivió todo aquello que vivió con la muerte de su madre.