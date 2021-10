¿Lapizito da la espalda a Gomita? El payaso habla sobre el supuesto amorío de su papá con su cuñada

El payaso Fredy Ordaz "Lapizito", hermano de la youtuber Araceli Ordaz (mejor conocida como "Gomita"), habló sobre el escándalo que protagoniza su familia. En días pasados la ex conductora de "Sabadazo" dio a conocer que su progenitor la golpeó, al tratar de defender a su mamá, a quien también estaba golpeando.

También se dio a conocer que el señor Alfredo Ordaz Barajas, tuvo un supuesto amorío con la cuñada de su hijo "Lapizito", siendo este presuntamente el motivo de toda esta situación. "Son tantas cosas, que si mi novia, que si la hermana de la novia, eso es totalmente falso o sea nada que ver", expresó el hermano de "Gomita" en un video que publicó en las stories de su cuenta en Instagram.

Sobre la golpiza que al parecer su papá le propinó a su mamá y hermana, "Lapizito" manifestó que él no estaba presente y por lo tanto, no sabe que pasó en realidad. Contó que en ese momento estaba grabando un video para su canal de YouTube, a una hora de distancia.

Traté de llegar lo más rápido a mi casa, me quedaba una hora y cuando llegué ya no había nadie de mi familia, entonces yo no sé realmente lo que pasó ese día.

Asimismo compartió que muchas personas a través de redes sociales lo están atacando a él: "que si hablo que si no hablo, que si dejé de seguir, todo lo ven mal". El payaso "Lapizito" dejó muy en claro no permitir que "X" o "Y" persona, se metan en su vida privada "en algo que ni siquiera sabe y no le voy a estar dando explicaciones de lo que realmente pasó".

"Lapizito" externó que como en todas las familias, en la suya también hay diferencias. Sin embargo, "pienso diferente a unos integrantes de mi familia y siento que lo único que nos queda es la privacidad".

Hace unos días "Gomita" a través de las stories de su cuenta en Instagram, mostró las cicatrices de la supuesta golpiza que le dio su papá. Ante esto lo denunció ante las autoridades correspondientes y consiguió una orden de restricción.

"Amigos acaba de pasar lo que siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo guardado, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá...me aventó los golpes en la cara, me aventaba la cara".

