"Lárgate de Venga la Alegría", le dicen a Laura G en redes sociales

Laura G recibe constantemente mucho "hate" en redes sociales; usuarios de dichas plataformas digitales han pedido a la producción de Venga la Alegría (matutino de TV Azteca), que Laura ya no forme parte del elenco de conductores de este programa.

"Es de lo peor de Venga la Alegría", "no nos gusta en el programa, no encaja", "Lárgate Laura G de VLA", son algunos de los comentarios negativos que ha recibido a través de redes sociales. Supuestamente este odio a Laura G es en consecuencia por el bullying que le hacía a "Gomita" en el desaparecido programa "Sabadazo".

En Televisión Azteca se están llevando a cabo varios cambios; al parecer Laura G saldrá de Venga la Alegría y en su lugar entrará Carmen Muñoz, quien hace unas semanas dejó de ser la conductora del programa "Enamorándonos".

Hasta el momento los rumores de la salida de Laura G, no han sido confirmados o desmentidos por su parte o por parte de la televisora.

Anteriormente la conductora de televisión fue muy clara al responder a sus haters de la siguiente manera:

La verdad no me molesta, me llama mucho la atención que dediquen tanta energía en escribir esos mensajes, pero no, la verdad no.