Larissa Riquelme con traje de baño explota las redes por cuerpazo

Larissa Riquelme de 35 años de edad, vuelve a dar cátedra de belleza pura, pues la actriz originaria de Paraguay dejó helados a todos al aparecer en traje de baño, pues a pesar de tener un short de mezclilla la guapa mujer dejo ver un poco más de su conjunto playero con el cual se le miraba tremendo cuerpazo, además la artista siempre manifiesta alegría en su bella sonrisa.

Fueron más de cinco mil likes los que recibió Larissa Riquelme en la foto, donde también aparece sin maquillaje, además la vista que está a su espalda, hace que la foto de Larissa Riquelme se vea aún mejor, pues a ella siempre le ha gustado posar en los mejores paisajes.

Para quienes no conocen del todo a Larissa Riquelme ella se hizo famosa en el mundial de fútbol de Sudáfrica donde fue nombrada como La Novia del Mundial en 2010, debido a la belleza que se carga la también actriz quien sabe muy bien como robar suspiros cuando va a tomarse una foto, las cuales le hacen justicia al bello rostro que tiene.

"Una preciosidad, que linda Lary", "Hola Lari,te vas de camping, muy bonita estás", "Buen finde para vos belleza .. que mujer tan hermosa", "Buenos días la creación más hermosa del mundo mi amor bello hermosa quisiera darle besos a ese rostro tan bello mi princesa hermosa", le escriben a la bella modelo quien sigue siendo el sueño dorado de sus fasn.

Para quienes no lo saben Larissa Riquelme es amante de los vestidos, pues siempre la vemos con estos diseños los cuales a pesar de no mostrar mucho asienta muy bien el cuerpazo que se carga Larissa Riquelme, quien no solo se ve guapa maquillada, sino que su rostro de manera natural es único, ya que sus facciones son perfectas en todos los aspectos.

Otra de las cosas por las que Larissa Riquelme es admirada, además por su belleza, es por la bella familia que tiene, se trata de sus dos hijos quienes son el mundo entero de la modelo, pues por ellos la paraguaya ha salido adelante, por lo que es común que presuma a los pequeños con mucho orgullo en su cuenta de Instagram, donde está muy activa.

"Mi gente ustedes no saben lo que ellos significan en mi vida!!! Son mi tesoros más preciado!!! Los amo!!! Aquí terminando alguito con ellos..! los amooo!!, le escribe Larissa Riquelme a sus hijos con quines posa muy sonriente en las fotos, en especial cuando salen a pasar el día juntos.

A la modelo no solo le gusta verse guapa con en traje de baño, también con ropa deportiva, la cual se le mira muy bien a Larissa Riquelme, pues ella desata la locura con estos ouftfits con los cuales es muy común verlas, pues se la pasa en el gimnasio para fortalecer sus músculos, además Larissa Riquelme motiva a las chicas a que les guste el deporte.

Larissa Riquelme también es amante de la buena alimentación, prueba de ello los platillos que comparte en algunas ocasiones con sus fans, donde deja en claro que para tener ese cuerpazo de diosa que se carga se tiene que comer muy bien.

Cabe mencionar que Larissa Riquelme es toda una celebridad en Instagram desde hace años, además su fama jamás se ha visto afectada en nada, pues nunca ha estado en un escándalo, por lo que siempre trata de cuidar su carrera, además como madre quiere el mejor ejemplo para sus hijos, pues no quiere que salgan perjudicados en nada.