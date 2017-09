Larry Hernández acudió a cita con "narco" que lo amenazó

Larry Hernández es uno de varios cantantes del Regional Mexicano, que incluyen los llamados “narcocorridos” en su repertorio musical.

En una entrevista de radio, Larry Hernández confesó que el haber mencionado a un “narco” en una de sus presentaciones, casi le cuesta la vida, ya que aparentemente un narco rival, lo amenazó de muerte .

Larry comentó a los locutores del programa que para asistir a una cita con ese cartel se despidió de su mamá, sus hijas y su pareja sentimental, pero solo a ella (Kenia Ontiveros) le contó exactamente adónde iba, de acuerdo con una publicación de LMShow.

“Si pisaba México me iban a matar”, resaltó Larry Hernández.

“Tuve que ir a dar la cara por una cosa que me estaban culpando. Yo estaba seguro de que yo no tenía problemas, yo si hice una cosa fue no con la intención de ofender. Yo fui con la mente en alto y, mira… aquí estoy”.

Larry Hernández contó que aparentemente y sin intención, hizo mención de un narcotraficante en una de sus presentaciones.

“Yo no hice nada”, expresó.

“Habían grabaciones de un concierto en vivo donde yo, por medio de una persona que me mandó pedir unos saludos, hice mención de lo que se me pidió en ese momento”.

El cantante del Regional Mexicano manifestó que cuando llegó al encuentro con el narco rival, este le hizo saber que lo quería matar.

Larry Hernández contó que le dijo a esta persona: “Yo estoy aquí, dando la cara, no sé de qué me están culpando, pero yo como hombre (no sé de donde saqué esa fuerza pa’ contestarle) yo estoy aquí, no sé usted dígame”.

Según las propias palabras de Larry, el narcotraficante expresó:

“El simple hecho de que dé la cara habla muy bien de usted, yo he citado a otros cantantes y no se ha presentado”.

Y así, recalcó Larry, salvó el pellejo.

Por otra parte, el cantante compartió un video en sus redes sociales donde de cierta manera, se llevó un susto cuando un agente policiaco lo detuvo en la carretera, cuando se dirigía a su hogar.

Sin embargo, el policía solo los detuvo para hacerles saber que una luz del autobús donde viajaba Larry y su equipo, estaba fallando.

Después de todo lo que pasamos Dije yo ... ��Ahora el highway patrol �� , pero Gracias a Dios nomas nos advirtió de una Luz y se porto Súper Bien el agente @agar1021 ����, Dios con nosotros ���� Una publicación compartida de Latino���� (@larryhernandez) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 8:10 PDT

“Pero Gracias a Dios nomas nos advirtió de una Luz y se portó súper bien el agente. Dios con nosotros”.

El Highway Patrol (Policía de Tránsito) de nombre Alejandro García posó con Larry Hernández para la foto del recuerdo.

“Tuve el placer de conocer a uno de mis artistas favoritos. El viejón Larry Hernández, nunca sabes con quien te vas a encontrar, cuídense”.