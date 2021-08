Larry Hernández da buenas noticias tras su contagio de Covid-19: "mi estado de salud ha mejorado"

Larry Hernández confirmó hace unos días mediante sus redes sociales, haber dado positivo a Covid-19. "No estoy bien, familia", expresó el cantante de Regional Mexicano, preocupando a sus miles de seguidores. Asimismo pidió a sus seguidores orar por él.

"Solo les pido que oren por mi salud, no quiero que me vean en esta situación, por eso es que me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy ha sido muy duro, mis pulmones están mal".

Hace unas horas Larry Hernández originario de Los Ángeles, California (Estados Unidos), compartió un comunicado en sus redes sociales para dar buenas noticias sobre su estado de salud. Aunque sigue contagiado de Covid-19, los días complicados ya pasaron.

"Como salió a la luz desafortunadamente estoy contagiado de Covid y a pesar de haber tenido un par de días muy difíciles, el día de hoy puedo decirles que mi estado de salud ha mejorado favorablemente, a tal grado de ya no necesitar la máquina de oxígeno, pues mi oxigenación subió de 83 a 94", informó el cantautor mexicano-estadounidense Larry Hernández.

Asimismo manifestó que aunque es una persona que siempre atiende a los medios de comunicación y a sus seguidores, "en estos momentos me es imposible salir a dar alguna declaración, pues además de tener un virus sumamente contagioso, por recomendaciones de mi doctor debo guardar absoluto reposo".

Larry Hernández en cuanto esté fuera de dicha situación, "saldré como siempre a dar la cara, agradezco nuevamente su interés, preocupación y oraciones. Dios los bendiga".

En otra publicación en sus redes sociales, Larry Hernández expresó que la oración masiva tiene poder. "Gracias por orar, se los agradezco en el alma, hoy amanecí mejor sin necesidad de usar el tanque de oxígeno, vamos paso a paso amigos y solo les quiero decir, gracias".

Leer más: Así será el semáforo epidemiológico en México del 9 al 22 de agosto; 7 estados están en rojo