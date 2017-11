Larry Hernández en su divertida faceta como "Epitafia"

Las ocurrencias del cantante del Regional Mexicano, Larry Hernández, no tienen límites y más aún, cuando tiene de cómplice a la bella madre de sus hijas, Kenia Ontiveros.

Larry dio vida a un peculiar personaje llamado Epitafia Hernández. Algo que salió de la nada, como explicó, estando en un día normal con Kenia en su hogar.

Para muchos fue motivo de diversión, pero no faltaron las personas que comenzaron a criticar al cantante.

Pero si ya conocen a Larry, para que se meten con él.

A través de sus redes sociales, envió el siguiente mensaje:

“Fue algo que nació hoy de la nada y se me hizo fácil grabarlo y con la complicidad de mi esposa, nos divertimos tanto hacerlo así que a estas instancias de la vida, no me vengan con Mamadas de que ufff ... ya salió de closet y otras pende… más que escribe uno y que otro desmembrado del cerebro que no sabe que es una parodia. No sean pende…y mañana subo otro vídeo para que tengan más de que hablar... y a los que entienden de que se trata todo esto mil gracias por sus buenos comentarios, Dios los bendiga y los envidiosos también, para que un día se levanten con positivismo y vean la vida así como es PASAJERA y de lo que sea hay que reírnos de ELLA”.