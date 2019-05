Larry Hernández manda su apoyo a Frida Sofía tras polémica

Frida Sofía al parecer no está sola tras el escándalo que enfrenta y es que luego de que la joven se le fuera con todo a Alejandra Guzmán tachándola de mala madre fue Larry Hernández, quien le mandó un mensaje.

Resulta que Frida fue modelo en el video del cantante titulado Tu diseño, donde entabló una gran amistad con él por lo que el sinaloense decidió hablar de los problemas que atraviesa asegurando que es una mujer fuerte y trabajadora.

"Yo he sido testigo, porque ella me ha dicho de personas que le han robado de personas que le han hecho daño y no se vale yo de mi parte le mando un abrazo muy grande y aquí estamos mija yo te lo he dicho a ella le robaron una compañía yo le deje un mensaje...", dijo Larry.

Además el cantante expresó que Frida puede volver a levantar su negocio e incluso arreglar los problemas familiares que enfrenta con toda la dinastía Pinal.

"Tú has otro producto, porque acuérdense que ella tenia unos productos que estaba promoviendo, pero mira, Dios sabe porque hace las cosas y va a tener un momento donde ella va a encontrar con sus familiares y va a esta bien", expresó para el programa Hoy.

Estafan a Frida Sofía

Como todos saben Frida Sofía, posee un cuerpazo el cual es a base de entrenamiento y buena alimentación, incluso diseño su página web donde vendía planes alimenticios, pero su cuenta fue hackeada expresando su molestia en redes.

"La verdad es que más que coraje siento vergüenza, pues porque las personas que me compraron el plan y ahorita si ingresan a mi página, está gratis", dijo en Instagram Stories el año pasado.