Larry Hernández recuerda cuando le regaló lujosa camioneta a su madre

Cómo era de esperarse Larry Hernández es uno de los cantantes más populares en el regional mexicano, pues ha tratado de que su música traspase fronteras, por lo que ha tenido buenos resultados, pero como todo artista tuvo una persona que siempre lo apoyó en sus inicios y fue su madre Doña Manuela Sánchez, quien supo que su hijo llegaría muy lejos, por lo que ahora Larry Hernández le ha dado como muestra de gratitud varios obsequios por apoyarla y uno de ellos fue una lujosa camioneta.

Resulta que Larry Hernández recordó en Instagram cuando le regaló a su madre una lujosa camioneta en color negro la cuál desató la locura de los fans del cantante, ya que aplaudieron el bello gesto que le hizo el cantante a su madre, quien ha hecho algunas apariciones en Larrymania, donde el artista comparte sus momentos más íntimos cuando está alejado de los escenarios, por lo que muchos espectadores sean quedado con la boca abierta por la vida que lleva el intérprete.



Por si fuera poco Larry Hernández siempre ha tratado de ser agradecido con las personas que lo han apoyado en su carrera, por lo que siempre les devuelve las gracias con algún obsequio, algo que siempre le ha gustado al cantante es dar sorpresas y cuando se trata de su madre aún más.

Otra de las cosas que le gusta a Larry Hernández es divertirse, ya que en su reality show siempre trata de hacerlo, incluso en los tiempos de cuarentena lo pudimos ver al máximo explotar su creatividad al hacer divertidos videos en Tik Tok, donde su esposa Kenia Ontiveros fue parte de ellos aún estando embarazada y estar en la recta final, por lo que han demostrado tener una excelente química, ya que aunque no parezca el matrimonio tiene muchas cosas en común.

Algo que ha llamado mucho la atención en estos últimos años es como ha ido creciendo la familia de Larry Hernández, pues como otros famosos tiene varios hijos, quienes le inyectan horas de diversión a su vida y el ejemplo más claro, fue cuando vimos a Larry Hernández disfrutando de la alberca de su casa con sus hijas, quienes ya están muy grandes, en otra publicación se le pudo ver con sus dos hijos mayores andando en bicicleta, por lo que Larry Hernández ha sido ovacionado por ser un buen padre.

No solamente Larry Hernández es una estrella en redes sociales, también su esposa Kenia Ontiveros, quien se ha ganado el cariño de las redes no solo por su belleza, sino por triunfar en el mundo empresarial gracias a sus maquillajes, los cuales son la locura en Estados Unidos, ya que a todas sus seguidoras les encantan los tonos y se lo han hecho saber por medio de su pagina web.

Incluso Kenia Ontiveros como toda una celebridad se ha mostrado maquillándose en algunos live y le han hecho saber que se ve hermosa con o son maquillaje, ya que le encanta desatar la locura con las técnicas que usa a la hora de hacerlo.

"Me encanta el fondo y la música! Sale de lo convencional Me encanta que tienes los pies en la tierra siempre muy sencilla y elegante", "Me encanto tu video me diste unos tips que no sabía y ahora los usaré, No sabía ese tip de ceja que diste, lo empezaré a hacer así!", "Hermosa sin maquillaje wow enserio que me encanta tu forma de explicar me deja verlo tan fácil y creo que es algo natural que todas podemos llevar lo que más me encantó es el contur y es difícil para mi hacerlo", le escriben a Kenia Ontiveros.