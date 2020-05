Larry Hernández y Edwin Luna hacen dueto y causan revuelo en Tik Tok

Los cantantes Larry Hernández y Edwin Luna hacen dueto, y tras publicarlo en Tik Tok, causan revuelo con él. Fans de ambos estallan de risa, ya que en su colaboración no cantan, sino que sacan a flote su talento como actores.

Edwin Luna y Larry Hernández, dos de las figuras más representativas en la actualidad del regional mexicano, son también de los más activos en la aplicación Tik Tok, donde comparten videos a menudo.

Y en esta ocasión, Edwin Luna se caracteriza de maestra y Larry de alumno, ese pequeño que hace una pregunta muy interesante a su querida profesora.

Maestra, ¿me castigaría por algo que no hice?", cuestiona Larry en su papel de alumno, a lo que Edwin, como maestra, responde que no, y el "pequeño" le agradece que no proceda a castigarlo, ya que no hizo la tarea.