Larry Hernández y su impactante confesión; su vida peligró

Antes de salir a su cita, Larry Hernández se despidió de Kenia Ontiveros y de sus hijas Daleyza y Dalari, porque sabía que tal vez no regresaría.

Solo Kenia sabía a dónde iba, pues prefirió ocultárselo a su mamá.

Y es que el cantante de regional mexicano recordó de la ocasión en la que fue citado por un narcotraficante que estaba sumamente disgustado con él.

En una entrevista para el programa radiofónico Zona Mx, que retomó el programa Suelta la Sopa, Larry Hernández confesó que tuvo que asistir al llamado de un narco, quien se habría molestado tras mencionar a uno de sus rivales en un video, por la petición de un fan.

Larry confesó a los locutores del programa que antes de acudir a la cita se despidió de sus hijas, su madre y por supuesto de su pareja Kenia Ontiveros, a la cual fue la única persona a la que le contó de qué se trataba tan angustiante reunión.

“Si pisaba México me iban a asesinar, habían grabaciones de un concierto donde yo, por medio de una persona que me mandó solicitar unos saludos, hice mención de lo que se me solicitó sobre ese segundo”, recordó el cantante.

Declaró también la importancia de enfrentar los problemas por difíciles que parezcan:

“Tuve que ir a dar la cara por una cosa que me estaban culpando, yo estaba seguro de que no tenía problemáticas, si hice una cosa no fue con la intención de ofender, yo fui con la frente en alto y aquí estoy”.

También compartió que a pesar de saber que la intención del narcotraficante era liquidarlo, se plantó y le dijo:

“Yo estoy aquí, dando la cara, no sé de qué me están culpando, pero yo como hombre (no sé de donde saqué esa fuerza), yo estoy aquí, no sé usted dígame”.

Larry resaltó que la sola acción de presentarse al encuentro, fue lo que le salvó la vida: