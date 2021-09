¿Larry Ramos arruinó la carrera artística de Ninel Conde? Lorenzo Méndez le consigue trabajo en bares (VIDEO)

La cantante mexicana Ninel Conde ha vivido momentos complicados, desde que contrajo matrimonio con el empresario colombiano Larry Ramos, acusado de haber cometido supuestamente fraude millonario en contra de varias personas, entre ellas, la cantante Alejandra Guzmán. El esposo de "El bombón asesino" fue detenido en abril pasado en Miami, Florida y obtuvo libertad condicional. Al parecer su situación legal ha perjudicado la carrera artística de Ninel.

De acuerdo con el show "Chisme no like", a la también actriz no le está yendo nada bien, por lo cual aceptó cantar en pequeños bares en Estados Unidos, pues necesita ingresos para salir adelante.

Bien dicen que los amigos se conocen en las buenas y en las malas; el cantante Lorenzo Méndez (ex esposo de Chiquis Rivera y ex vocalista de La Original Banda el Limón), estaría ayudando a Ninel Conde, consiguiéndole trabajo en restaurantes y bares de sus amigos, donde se presenta con la gira "Dulce renacer".

Algunos usuarios de redes sociales manifestaron al ver estas imágenes, que Ninel Conde tocó fondo y otras más, aplaudieron el hecho de buscar como ganarse la vida de manera honrada.

Hace unos días en el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, se dio a conocer que Larry Ramos estaba prófugo de la justicia estadounidense. Presuntamente logró quitarse el grillete electrónico y se dio a la fuga, luego de ser notificado que terminaría su arresto domiciliario y debería ser encarcelado.

En una publicación en su perfil de Instagram Ninel Conde habló sobre todos los señalamientos en su contra; supuestamente estaría involucrada en los fraudes millonarios de su esposo Larry Ramos. "El escenario… como poder describir la sensación de estar en ese mágico lugar, de pequeña era mi sueño, pisar esa mágica plataforma llena de adrenalina y amor de ustedes. Jamás imaginé que ese sueño se haría realidad tan pronto y menos lo que conlleva haber logrado ese sueño".

Dejar de tener derecho a mi privacidad, a equivocarme sin ser señalada de una manera dura, como si equivocarse no fuera condición de todos los seres humanos.

Ninel Conde preocupó a sus fans al manifestar: "Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos, que si bien estoy rota por dentro y por fuera, me permite sanar y sacar todo en estos shows que serán inolvidables. No quiero imaginar lo que serán estos shows, si lloro me pasan un tequila, los espero y los amo".

