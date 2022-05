Larry Ramos, expareja de Ninel Conde, estaría sin vida, sugiere periodista argentino

México. Larry Ramos, expareja de Ninel Conde, estaría sin vida, sugiere el periodista argentino Maximiliano Lumbia en entrevista con el también periodista Jorge Carbajal para su canal de YouTube.

Larry Ramos se encuentra prófugo de la justicia, esto tras enfrentar varias demandas por presuntamente haber defraudado a muchas personas, y tras ser demandado y haber sido capturado, escapó a las autoridades en USA y no se supo más de él.

Pero el periodista Maximiliano Lumbia comparte a Carbajal su hipótesis: "No estaría mas con vida, no está prófugo de la justicia, sino que no estaría en el plano terrenal, aparentemente está la hipotesis de que habría sido traicionado en la huida y no estar más con vida."

Lumbia aclara que lo que él señala es información extraoficial no confirmada, pero le han compartido y opina que gente de la confianza de Larry "pudo haberlo traicionado, le prometieron ayudar a escapar y ellos lo pudieron haber hecho desaparecer...".

"Empiecen a investigar sobre Larry Ramos, podría no estar con vida, lo hablo en potencial, no lo afirmo, pero sí abro la puerta a una investigación por parte de colegas a ver si este hombre está realmente escondido o desaparecido", añade Maximiliano.

Larry Ramos, acusado de estafar a muchas personas con cifras milloniarias. Foto de Instagram@chismeevivo

Larry, quien es originario de Colombia, fue señalado de fraude por más de 200 personas, entre ellas la cantante mexicana Alejandra Guzmán, por eso fue demandado y capturado en USA, pero tras portar grillete se lo quitó y escapó a las autoridades, se compartió meses atrás, desde entonces no se sabe nada de él, además de ser señalado por fraudes a varias personas, también lo es por burlar las medidas legales y escapar.

Según información en varios medios de comunicación, la fuga de Larry Ramos, originario e Colombia, se dio el pasado 1 de septiembre cortando el grillete del tobillo que le fue impuesto para monitorear sus movimientos las 24 horas del día.

La cantante Ninel Conde y Larry Ramos se casaron en octubre de 2020 y meses después comenzó la persecución contra él, quien fue capturaro y logró el arresto domiciliario al pagar 10% de la fianza, la cual tenía varias restricciones y puntualizaron que no podía salir de su domicilio con excepción a una emergencia médica.

Larry tenía prohibido acercarse a un aeropuerto y como medida precautoria se le retiró su pasaporte y credenciales, además solicitó un permiso especial para caminar por la Isla de Brickell, se amparó para poder acudir al gimnasio cerca a su departamento, y se hizo público que estas salidas posiblemente fueron clave para su escap, ya que pudo planear una huida.