Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, contemplaba fuga o suicidio ante su problema legal

México. Fuga o suicidio, esas habrían sido las dos opciones que estudiaba Larry Ramos, pareja sentimental de la cantante Ninel Conde, meses antes de su detención y tras enfrentar demanda por más de veinte personas a quienes supuestamente estafó.

Larry Ramos, originario de Colombia, escapó de su arresto domiciliario en Estados Unidos arrancándose el grillete que llevaba en el cuerpo, y ahora sale a la luz un audio en el que él revela sus planes de fuga en caso de ser aprehendido por las autoridades.

En el programa Ventaneando dan a conocer que Ramos siempre planeó fugarse y así lo comprobaría un mensaje que envió en diciembre del 2019 a Cinthia Velarde, una de las personas que defraudó y quien es exmánager de Alejandra Guzmán.

“Una es perderme, huyo, nunca me ven la cara y que me demanden por estafador, que me pongan en la Interpol, cosa que me dejaría como un eterno preso en mi mente”, refiere Larry respecto a una de sus "soluciones" a tantos problemas.

Velarde revela que otra de las opciones que Larry contemplaba era quizá la menos indicada, puesto que habría pensado en quitarse la vida, aunque al tomar esa decisión “haría sufrir a su familia y no lo haría”.

Pero otra de las posibles vías era declararse en bancarrota, aunque la desestimó diciendo que era una “estrategia sucia y que iba en contra de sus principios”.

El colombiano también advirtió que de ser demandado no garantizaba la devolución de su dinero, y por eso daba como opción el firmar un contrato y comprometerse a un plan de pago, para de esa manera evitar las demandas que meses después surgieron en su contra.

Larry Ramos continúa prófugo de la justicia, mientras Ninel Conde, su pareja sentimental, no ha dado declaración alguna a ningún medio de comunicación ni en sus redes sociales ha escrito algo sobre el tema de Larry.

Pero también ha trascendido que la cantante Ninel Conde podría ser interrogada por el FBI, y en el peor de los casos, detenida, debido al vínculo con su pareja.

La revista TVNotas da a conocer que Ninel podría ser detenida por la situación legal de su marido, puesto que ella se encontraba en el lugar desde donde se fugó, además se menciona que habría señalada de presunta complicidad.

En el programa De Primera Mano se mencionó que Ninel estaba en el lugar donde Larry se quitó el grillete.

“Tenemos reportes de que Ninel se encontraba ahí mismo. A las 11 de la mañana, Larry Ramos corta el grillete, suena la alarma y entra Ninel Conde a la habitación donde estaba Larry Ramos y encuentra el grillete tirado en el piso."