Larry y lo que hará para evitar la burla de la gente

Larry Hernández se recupera satisfactoriamente del accidente que tuvo hace unos días, luego de ir en su bicicleta, estrellarse con un árbol y caer fuertemente al suelo.

A través de su cuenta de Facebook, el polémico cantante sinaloense comparte que se encuentra en su segundo día de recuperación, luego de lo que le pasó, e informa algo más a sus seguidores:

"Por lo pronto no estaré subiendo imágenes de cómo estoy en estos momentos, porque crearía mucha burla y pues nadie tiene por qué desearle, como la muerte o reírse de los problemas de los demás, y en este caso de mi accidente de bicicleta. El golpe fue muy aparatoso y gracias a Dios y a mi casco puede salvar mi vida."

El intérprete de temas como "Sin ganas de cenar" expone que tardará en su recuperación y le echa ganas para salir adelante.

"Tardaré en mi recuperación, pero estaré bien. Dios esta conmigo. Feliz tarde."

Larry y sus amorosas palabras a su esposa.

Con el rostro ensangrentado y sin algunos de sus dientes quedó el cantante Larry Hernández el pasado viernes tras sufrir un aparatoso accidente al caer de su bicicleta.

El cantante grababa su descenso, pero se observa que conforme avanza incrementa la velocidad, de pronto se escucha un estruendo y aparecen las ramas de un árbol, es el momento en que Larry se encuentra sobre la vialidad visiblemente dañado por los golpes.

En un segundo video que subió a su cuenta de Facebook, se puede ver a un Larry con el rostro ensangrentado.

“Muchas gracias a todos los que están preocupados por mí, sufrí una caída y me van a operar porque perdí varios dientes y se me partió el labio y parte del cachete y el cirujano plástico está muy positivo que todo va a salir bien así que les agradezco de corazón su preocupación”.

Una persona que ha estado en las buenas y en las malas junto a Larry, es la dueña de su corazón, Kenia Ontiveros.

Cabe resaltar que la madre de sus hijas, fue un gran apoyo cuando el cantante estuvo en prisión y durante todo el proceso posterior a su liberación.

En un video publicado recientemente en sus redes sociales, se ve a Kenia junto a Larry después de su aparatoso accidente.

El cantante del Regional Mexicano agradeció a su mujer por estar siempre con él.

“Dios es bueno, por eso Dios me dio la bendición de tenerte como pareja porque a pesar de todas las adversidades, siempre estás a mi lado, Gracias a Todos por sus oraciones voy a necesitarlas mucho”.

Kenia estuvo a punto de abandonar a Larry

El cantante habló de uno de los episodios más difíciles de su vida, en el cual casi pierde a su familia a causa del alcohol.

En entrevista para el programa Suelta la Sopa de la cadena hispana Telemundo, Larry Hernández confesó los errores que por poco le cuestan perder a su esposa Kenia Ontiveros y sus hijas, Daleyza y Dalari.

“Todos cometemos errores, todos nos equivocamos y bueno todos tenemos que aprender, porque si no aprendemos, vamos a seguir siendo los mismos y nunca vamos a superarnos, podemos perder hasta nuestra familia, yo estuve a punto de perder la mía”.

Larry recordó alguna noche durante el mes de septiembre del año 2015, en la que el alcohol y un malentendido lo llevaron a pelear fuertemente con Kenia sobre unas reglas, que el mismo cantante había impuesto en su hogar.

Las reglas consistían en que todos los que formaban parte del equipo de trabajo de Larry usarían los sanitarios que mandó construir en el exterior de la casa, para mayor intimidad de su familia.

“Eran como las 10:00de la noche y uno de mis músicos que tocaban conmigo de banda, su esposa quería cambiar a su bebé adentro, entonces a mí me dicen, yo estaba borracho, entonces le digo: ‘No, no, que la cambien adentro’, mole viejo, mi vieja recuerdo que viene y me dice ‘mijo’ y empezamos ‘tú déjate de eso que quien sabe qué’, discutimos, yo todavía seguí tomando”, declaró.

Larry admitió haber visto como nunca antes a su pareja: “Yo sí vi mal a Kenia, como nunca la he visto, yo la he visto enojada, decepcionada la mirada porque yo le había dicho unas cosas”.

Asimismo admitió el haber agredido verbalmente a Kenia, pero nunca físicamente:

“Pero dicen que duelen más las palabras que un golpe”.

También confesó que asiste a una terapeuta donde se desahoga, ya que afirma que “a veces hay cosas que no puedes platicar con nadie”.

