Las 5 mejores películas de Guillermo del Toro que no puedes dejar de ver

México.-En momentos de incertidumbre cuando no tengas idea de que película puedes ver, en algún momento de relajamiento, solo bastara con buscar en la trayectoria de Guillermo del Toro, uno de los mejores cineastas de la historia que ha tenido México.

Por ello ahora te temeremos las cinco películas del director que no te podrás dejar de ver, películas que sueles estar cargadas de fantasía y misticismo, por lo que, si no las has visto es momento de hacerlo.

Cronos (1993)

El filme, dirigido por Guillermo del Toro en del género terror y fantasía del cine mexicano, largometraje que fue acreedor a mejor película, mejor director, mejor guion entre otros por los premios Ariel.

El espinazo del diablo (2001)

Una historia situada en la Guerra Civil Española, narrando la historia de un niño que descubre cosas misteriosas al interior de un orfanato, misma que fuera la precursora del Laberinto del Fauno en 2006.

Hellboy (2004)

La ya popular película de nuestro demonio rojo favorito, que cargado con su revolver lucha contra los demonios, película que está basada en el cómic original de Hellboy: La semilla de la destrucción.

El laberinto del Fauno (2006)

Siendo una de las películas de mayor éxito de Guillermo, el filme protagonizado por Ivana Balquero, le valió a del Toro, la nominación a mejor película extranjera, ganador de mejor fotografía, dirección artística y mejor maquillaje en los premios Óscar de 2007.

La forma del Agua (2017)

La película de fantasía y romance estrenada en 2017, escrita y dirigida por Guillermo del Toro, misma que fue acreedora a el Óscar a mejor película y mejor director.

