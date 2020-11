Las 5 mejores películas que ha hecho Emma Stone a sus 32 años

Estados Unidos.- Emma Stone se ha consolidado como una de las mejores actrices de Hollywood, uno de los íconos del cine más importantes de la última época. Actuaciones de su carrera como La La Land le han valido el premio Óscar como Mejor Actriz y el pasado 06 de noviembre celebró su cumpleaños número 32, por lo que te contamos un poco sobre su vida y sus 5 mejores películas disponibles en las distintas plataformas más populares del mundo.

Nacida como Emily Jean Stone, y mejor conocida como Emma Stone, es una actriz y cantante estadounidense nacida en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos, un 06 de noviembre de 1988. Gracias a su talento para la actuación, ha logrado numerosos premios, entre ellos; un Óscar, un SAG y un Globo de Oro gracias a la cinta La La Land. Por si fuera poco, en 2012 fue nombrada como una de las actrices más prometedoras de Hollywood.

Comenzó su carrera en obras teatrales en el Valley Youth Theatre de Phoenix como "Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas" y "Joseph and the amazing technicolor dreamcoat". Su debut en televisión fue en 2005, en The New Patridge, aunque sólo se produjo un episodio piloto. Su primer papel en la comedia dentro del cine fue en Greg Mottola Superbad de 2007, junto a Michael Cera y Jonah Hill.

Emma Stone cumplió el pasado viernes 32 años de edad. Foto: Instagram

Su reconocimiento llegó gracias a su trabajo en producciones como Easy A, de 2010, y The Help, de 2011, en donde fue la protagonista y terminó por recibir importantes y excelentes críticas por su trabajo como actriz. Emma alcanzó la fama mundial tras el estreno de "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro", en 2014, una de las mejores de su carrera.

Por otro lado, su participación en "Birdman", al lado de Michael Keaton, le dejó su primera nominación al Óscar como Mejor actriz de reparto. Sin embargo, fue con La la land, de Damien Chazelle, con la que obtuvo su mayor reconocimiento, ganando distintos e importantes premios por su papel, así como recibiendo elogios por parte del público en general y la crítica especializada.

Las cinco mejores películas de Emma Stone:

1.- La La Land (2016)

Sinopsis: "Sebastian, un pianista de jazz, y Mia, una aspirante a actriz, se enamoran locamente; pero la ambición desmedida que tienen por triunfar en sus respectivas carreras, en una ciudad como Los Ángeles, repleta de competencia y carente de piedad, pone en peligro su amor".

La la land se estrenó un 13 de enero de 2016. Foto: Twitter

2.- Birdman (2014)

Sinopsis: "Un actor pasado de moda, que triunfó en el pasado encarnando a un superhéroe, intenta recuperar la gloria perdida montando una obra en Broadway".

Birdman se estrenó el 17 de octubre de 2014. Foto: Twitter

3.- El sorprendente Hombre Araña (2012)

Sinopsis: "La investigación de Peter Parker para resolver la desaparición de sus padres lo coloca en el camino de un choque con el alter ego mortal de un científico conocido como el Lagarto".

El Sorprendente Hombre Araña se estrenó el 06 de julio de 2012. Foto: Twitter

4.- Superbad (2007)

Sinopsis: "Seth y Evan, dos estudiantes inadaptados de preparatoria, tienen grandes esperanzas en su fiesta de graduación: los jóvenes se sienten retados por la sociedad y planean divertirse a lo grande y conseguir chicas hermosas para finalmente poder integrarse con sus compañeros. Sin embargo, la ansiedad por la separación y dos aburridos policías complican la misión de la pareja".

El 05 de octubre de 2007 se estrenó Superbad. Foto: Twitter

5.- Magic in the moonlight (2014)

Sinopsis: "En 1928, Stanley Crawford, un mago e ilusionista que descubre y denuncia las mentiras de los espiritistas, se topa en la Costa Azul con un desafío sin precedentes: una joven estadounidense que parece leer los pensamientos y hablar con los muertos".